Survivor Ayşe’nin Sağlık Durumu Belirsizliğini Koruyor

AYŞE YÜKSEL SURVIVOR’A VEDA EDER Mİ?

Ayşe Yüksel, Survivor’dan ayrılma ihtimaliyle karşı karşıya. Acun Ilıcalı, programın son bölümünde Ayşe’nin durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Survivor All Star 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından olan Ayşe Yüksel, son birkaç bölümdür yarışmada yer alamıyor. Yarışma sırasında yemek hazırladığı esnada yüzüne ve gözüne kızgın yağ sıçraması sonucu meydana gelen yaralanma, Ayşe’nin yarışmaya devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

SAĞLIK DURUMU VE TEDAVİ SÜRECİ

Geçtiğimiz günlerde adada yemek yaparken gözüne kızgın yağ sıçrayan Ayşe Yüksel, bu olay sonrası tedavi altına alındı ve bir süredir oyunlarda yer almıyor. Ayşe’nin sağlık durumu ve yarışmadan elenip elenmediği hususları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor 2025, 4 Şubat akşamı yayınlandı ve 30. bölümünde acil durum konseyi gerçekleştirildi.

ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMALAR

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Ayşe Yüksel’in sağlık durumu hakkında şu açıklamaları yaptı: “Talihsiz bir sakatlık geçirdi biliyorsunuz. Durumunu gözetim altına aldık. Doktorumuz iki gündür bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Elimizdeki ilk veri, Ayşe’nin ayağında bir kırık var.” Ilıcalı, devamında şu ifadeleri kullandı: “Kırık var. Bundan sonrası belirsiz, çünkü bu kırığın boyutu, iyileşme süresi, iyileşme sonrası oynayabilme süresi gibi bazı denklemler var. Bunu zaman içerisinde sizlerle paylaşacağız. Kısa bir süre içerisinde olmasını umarak bu konuda bir karara varmak zorundayız. Geçmiş olsun diyoruz kendisine.”