Survivor’da 8 Şubat İle Elenen Yarışmacı Açıklandı

TV8’in popüler yarışma programı Survivor, 8 Şubat akşamında izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde, Can ile Doğuş, adada kalma mücadelesi için düello oyununda karşı karşıya geldi. Bu düello öncesinde ise takımlar, önemli bir ödül oyununu kazanma adına kıyasıya bir mücadele verdiler. Peki, Survivor’da elenen isim kim oldu? İşte detaylar…

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu haftaki ödül oyununu kazanan ekip gönüllüler takımı oldu.

ELENEN İSİM KİM OLDU?

8 Şubat 2026 tarihinde, Doğuş ile Can arasında gerçekleşen düello oyununu Can kazandı. Ada konseyi toplantısının ardından elenen isim ise Doğuş oldu.