Survivor’da Veda Eden İsim Ayşe

SON OYUNDA HEYECAN DORUKTA

Gönüllüler takımından Ayşe, Sevgi ve Volkan, Survivor 2025 All Star’da çeyrek finale kalmak için kıyasıya bir yarışa girdi. Daha önce Batuhan ve Adem finalist unvanını elde etmişti. Adem, Ayşe karşısında oynanan mücadeleyi 5-1’lik skorla kazanarak ikinci yarı finalist oldu.

MÜCADELEDE VOLKAN ZAFA ETMİŞTİ

Son iki yarışmacı olan Ayşe ve Volkan, final yolunda karşı karşıya geldi. Bu zorlu oyunun galibi Volkan oldu ve 3. yarı finalist olmaya hak kazandı. Oyunu kaybeden Ayşe, büyük bir üzüntü içerisinde Survivor’a veda etti.

HEYECAN 12 HAZİRAN’DA DEVAM EDECEK

Survivor’daki mücadele, 12 Haziran’da yarı final ile sürerken, büyük finalin ise 13 Haziran’da gerçekleşeceği belirtildi. Bu süreçte tüm gözler şampiyonun kim olacağına çevrilmiş durumda.