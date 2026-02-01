Survivor Gündemi: Yakalama Kararları ve Yarışma Kapsamında Gelişmeler

survivor-gundemi-yakalama-kararlari-ve-yarisma-kapsaminda-gelismeler

Survivor’la Gündemdeki İsimler

Survivor’ın eski yarışmacıları Hikmet Tuğsuz ve Yasin Obuz, son zamanlarda medyanın ilgi odağı haline geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve teşvik soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan Yasin Obuz’un Survivor’a geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Ayrıca, Survivor All Star 2025’te yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hikmet Tuğsuz’un, villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamaları nedeniyle hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrasında yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

HİKMET TUĞSUZ’DAN YENİ PAYLAŞIM

Hikmet Tuğsuz, Yasin Obuz ile birlikte olduğu bir kareyi takipçileriyle paylaşıp “Dominik’e ayak bastı sizce başarılı olur mu?” şeklinde bir soru yöneltti. Bu paylaşım, seyircilerin Yasin Obuz’un yarışmaya dahil olup olmayacağı konusunda meraklanmasına neden oldu. Tuğsuz’un bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

YARIŞMADA DİSKALİFİYE İDDİALARI

Bunun yanı sıra, uyuşturucu operasyonunda adı geçen Barış Murat Yağcı’nın da yarışmadan diskalifiye edildiğine dair iddialar X platformunda tartışılıyor. Yarışmanın geleceği ve yarışmacıların durumu üzerine spekülasyonlar devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Juventus’ta Kenan Yıldız Sözleşmesi Sonunda Tamamlandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rakibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile sözleşme imzalayarak önemli bir transfere imza attı. Sözleşmenin detayları merak konusu.
Gündem

Fatih Ürek’in Cenazesine Duygusal Anlar Eşlik Etti

Fatih Ürek'in cenazesinde ablasının gözyaşları, Hatice'nin duygusal tepkisine neden oldu. Hatice, bu sırada sert sözler sarf ederek dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fatih Ürek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fatih Ürek, duygusal anlarla uğurlanırken, ailesi ve dostları cenaze töreninde bir araya geldi. Seda Sayan, Demet Akalın ve Alişan gibi ünlü isimler de oradaydı.
Gündem

Sınır Hattında YPG’ye Karşı Yeni Önlemler Alındı

Nusaybin-Kamışlı sınırında 20 Ocak'ta Türk bayrağına yapılan saldırının gerçekleştirildiği alan, güvenlik önlemleri kapsamında hudut karakolu sınırları içine alındı.
Gündem

Ömer Çelik’ten İran Üzerine Müzakere Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran ile müzakerelerin önemine vurgu yaparak Türkiye'nin güvenilir arabulucu rolünde olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın barış sağlama iradesinin sürdüğünü belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.