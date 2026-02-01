Survivor Gündemi: Yakalama Kararları ve Yarışma Kapsamında Gelişmeler

Survivor’la Gündemdeki İsimler

Survivor’ın eski yarışmacıları Hikmet Tuğsuz ve Yasin Obuz, son zamanlarda medyanın ilgi odağı haline geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve teşvik soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan Yasin Obuz’un Survivor’a geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Ayrıca, Survivor All Star 2025’te yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hikmet Tuğsuz’un, villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamaları nedeniyle hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrasında yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

HİKMET TUĞSUZ’DAN YENİ PAYLAŞIM

Hikmet Tuğsuz, Yasin Obuz ile birlikte olduğu bir kareyi takipçileriyle paylaşıp “Dominik’e ayak bastı sizce başarılı olur mu?” şeklinde bir soru yöneltti. Bu paylaşım, seyircilerin Yasin Obuz’un yarışmaya dahil olup olmayacağı konusunda meraklanmasına neden oldu. Tuğsuz’un bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

YARIŞMADA DİSKALİFİYE İDDİALARI

Bunun yanı sıra, uyuşturucu operasyonunda adı geçen Barış Murat Yağcı’nın da yarışmadan diskalifiye edildiğine dair iddialar X platformunda tartışılıyor. Yarışmanın geleceği ve yarışmacıların durumu üzerine spekülasyonlar devam ediyor.