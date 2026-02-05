Survivor Yarışmacısı Doğuş Instagram’da Zirveye Ulaştı

Survivor, yıllardır ünlü ve gönüllü yarışmacılarıyla izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Zorlu parkurları aşan yarışmacılar, sosyal medya üzerindeki etkilerini belki de farkında olmadan ortaya koyuyor. Yarışmaya katılan isimlerin hayran sayıları her sezonda giderek artarken, bazı yarışmacılar ise adeta sosyal medya fenomeni haline geliyor.

EN YÜKSEK TAKİPÇİ SAYISI

Bu sezon öne çıkan önemli bir gelişme ise dikkatleri çekti. Survivor tarihinde, yarışma sürerken en fazla takipçiye ulaşan isim belirlendi. Şu an Survivor’da mücadele eden ve bu hafta eleme potasında yer alan Doğuş, sosyal medya platformunda açık ara zirveye yerleşti. Doğuş’un Instagram hesabı, 12,5 milyon takipçiye ulaşarak Survivor tarihinin en çok takip edilen yarışmacısı olma unvanını kazandı.