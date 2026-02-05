Survivor Yarışmacısı Doğuş Instagram’da Zirveye Ulaştı

survivor-yarismacisi-dogus-instagram-da-zirveye-ulasti

Survivor, yıllardır ünlü ve gönüllü yarışmacılarıyla izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Zorlu parkurları aşan yarışmacılar, sosyal medya üzerindeki etkilerini belki de farkında olmadan ortaya koyuyor. Yarışmaya katılan isimlerin hayran sayıları her sezonda giderek artarken, bazı yarışmacılar ise adeta sosyal medya fenomeni haline geliyor.

EN YÜKSEK TAKİPÇİ SAYISI

Bu sezon öne çıkan önemli bir gelişme ise dikkatleri çekti. Survivor tarihinde, yarışma sürerken en fazla takipçiye ulaşan isim belirlendi. Şu an Survivor’da mücadele eden ve bu hafta eleme potasında yer alan Doğuş, sosyal medya platformunda açık ara zirveye yerleşti. Doğuş’un Instagram hesabı, 12,5 milyon takipçiye ulaşarak Survivor tarihinin en çok takip edilen yarışmacısı olma unvanını kazandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kocaelispor Maçında Milan Skriniar’a Ceza Açıklandı

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza aldı.
Gündem

Arda Güler Fiziksel Performansıyla Real Madrid’i Şaşırttı

Eflatun-Beyazlılar'ın sağlık kontrollerinde Arda Güler, dayanıklılık testinde rakiplerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Elde edilen sonuçlar sağlık ekibini hayrete düşürdü.
Gündem

Zeydan Karalar İçin Tahliye Kararı Açıklandı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutukluyken tahliye edildi.
Gündem

Fenerbahçe Jhon Duran’la Anlaşmayı Feshetti

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri devam ediyor. Youssef En-Nesyri'nin ardından, Jhon Duran da sözleşmesi feshedilerek Zenit'e transfer oldu. Kolombiyalı oyuncunun geçmişi tartışmalara yol açtı.
Gündem

Edirne’de Deprem Riskini Değerlendiren Konferans Düzenlendi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde bir depremin olası riskine dair önemli uyarılarda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.