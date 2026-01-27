Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu’ndan Türkiye İçin Anlaşma Yetkisi

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile yenilenebilir enerji ve sivil savunma alanlarında anlaşma yapma yetkisini ilgili bakanlıklara vermiştir. Ayrıca, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki işbirliğini düzenleyen mutabakat zaptı onaylanmıştır.

TOPLANTI DETAYLARI

Suudi Arabistan resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman’ın başkanlığında başkent Riyad’da bir araya gelmiştir. Toplantıda, bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırılmış, Suudi Arabistan’ın Gazze Barış Kurulu’na sağladığı destek bir kez daha vurgulanmıştır. Kurulun, Gazze Şeridi’ndeki saldırıların sona ermesi ve bölgenin yeniden inşası hedefiyle geçici bir yapı olarak oluşturulduğu belirtmiştir.

ENERJİ HUSUSUNDA YETKİLER

Ayrıca, toplantıda dost ve kardeş ülkelerle imzalanan mutabakat zabıtları ve anlaşmaların da değerlendirildiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlar Kurulu, Suudi Arabistan ile Türkiye hükümetleri arasında yenilenebilir enerji santrali projeleri için taslak anlaşmanın görüşülmesi ve imzalanması konusunda Enerji Bakanı’na yetki vermiştir. Ayrıca, İçişleri Bakanı’na Türkiye ile sivil savunma alanında mutabakat zaptı imzalama yetkisi verilmiş ve Riyad ile Ankara arasında sosyal hizmetler alanındaki mutabakat zaptı onaylanmıştır.