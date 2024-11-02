Suudi Arabistan’dan Brezilyalı Yıldız İçin Teklif!

SUUDİ ARABİSTAN YATIRIM FONU’NUN HEDEFİ

İspanyol basınında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Brezilyalı yıldız Vinicius Jr.’ı kendi liginde oynatmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda kesenin ağzını sonuna kadar açan fonun, Ocak ayında oyuncuyla görüşmeyi planladığı iddia ediliyor. Daha önce Suudi Arabistan’dan astronomik bir teklif alan Vinicius’un bu teklife nasıl yaklaşacağı ise merak ediliyor.

REAL MADRİD İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Son olarak Ballon d’Or alması beklenen, ancak Rodri’nin kazanmasıyla büyük bir şoka uğrayan Vinicius Jr., Real Madrid’in sözleşme teklifini de geri çevirdi. 2027 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan oyuncunun, takımın sunduğu daha uzun süreli sözleşme teklifini İspanyol basınından Relevo’nun haberine göre reddettiği bildiriliyor.

DİĞER TAKIMLARIN İLGİSİ

Vinicius Jr.’ın sözleşme durumu, Chelsea, Manchester United ve PSG gibi büyük kulüpler tarafından dikkate alınıyor. Bu sezon 15 maça çıkan oyuncu, 8 gol atıp 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.