Suudi Arabistan’dan Deve Pasaportu Projesi Açıklandı

suudi-arabistan-dan-deve-pasaportu-projesi-aciklandi

Suudi Arabistan’dan yenilikçi “deve pasaportu” girişimi

Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı, yerel ve uluslararası pazarda kullanım amacıyla “deve pasaportu” projesini tanıttı. Projenin sunumu Bakan Yardımcısı Mansur bin Hilal el-Müşeyti tarafından gerçekleştirirken, bu girişimin deve sektöründe düzenlenme, belgelenme ve hizmet verimliliğinin artırılmasını hedeflediği vurgulandı.

develerin KAYITLARI SİSTEMATİK HALE GELECEK

Açıklamada, proje çerçevesinde “develerin verilerinin, sahipliğinin ve soy kütüklerinin belgelenmesinin amaçlandığı” belirtildi. Ayrıca, sağlık ve resmi düzenlemelere ilişkin bilgilerin tek bir kaynakta toplanması hedefleniyor. Develer için verilecek pasaportun, “onaylı bir resmi referans” olarak işlev göreceği ifade edilerek, hizmet kalitesine de katkıda bulunacağı kaydedildi. Pasaportta, develerin “çip numarası, pasaport numarası, devenin adı, doğum tarihi, soyu, cinsiyeti, rengi, doğum yeri, veriliş tarihi ve yeri gibi bilgilerin yanı sıra hayvanın sağ ve sol profilden fotoğraflarının yer alacağı” bilgileri aktarıldı.

ÜLKEDE 2 MİLYONDAN FAZLA DEVE YAŞIYOR

2025 yılına ait verilere göre, Suudi Arabistan’da 2 milyon 235 bin 297 deve bulunuyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kocaelispor Taraftarı Tribünden Düşerek Hayatını Kaybetti

Kocaelispor, Beşiktaş ile oynanan maçta tribünden düşen Harda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gündem

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu İle Hayal Kırıklığı

Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı goller dikkat çekti. Taraftar, milli oyuncunun performansından dolayı tepki gösterdi.
Gündem

Kadın Zorla Tutulduğu Evden Kurtarıldı

Erzurum'da, B.K. isimli genç kadın, aynı evde yaşadığı erkeğin zorla tutulduğunu bildirerek polisten yardım istedi. Ekipler, kadını başarıyla kurtardı.
Gündem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Maç Yorumu

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Domenico Tedesco, Erzurumspor karşılaşmasından sonra oyuncularının gösterdiği performansı değerlendirerek eleştirilerde bulundu.
Gündem

Yağış Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücüyü Hayatından Etti

İzmir'de yoğun yağışların ardından Torbalı'daki alt geçitte mahsur kalan bir sürücü yaşamını yitirdi. Sağanak, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.