Suudi Arabistan’dan Deve Pasaportu Projesi Açıklandı

Suudi Arabistan’dan yenilikçi “deve pasaportu” girişimi

Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı, yerel ve uluslararası pazarda kullanım amacıyla “deve pasaportu” projesini tanıttı. Projenin sunumu Bakan Yardımcısı Mansur bin Hilal el-Müşeyti tarafından gerçekleştirirken, bu girişimin deve sektöründe düzenlenme, belgelenme ve hizmet verimliliğinin artırılmasını hedeflediği vurgulandı.

develerin KAYITLARI SİSTEMATİK HALE GELECEK

Açıklamada, proje çerçevesinde “develerin verilerinin, sahipliğinin ve soy kütüklerinin belgelenmesinin amaçlandığı” belirtildi. Ayrıca, sağlık ve resmi düzenlemelere ilişkin bilgilerin tek bir kaynakta toplanması hedefleniyor. Develer için verilecek pasaportun, “onaylı bir resmi referans” olarak işlev göreceği ifade edilerek, hizmet kalitesine de katkıda bulunacağı kaydedildi. Pasaportta, develerin “çip numarası, pasaport numarası, devenin adı, doğum tarihi, soyu, cinsiyeti, rengi, doğum yeri, veriliş tarihi ve yeri gibi bilgilerin yanı sıra hayvanın sağ ve sol profilden fotoğraflarının yer alacağı” bilgileri aktarıldı.

ÜLKEDE 2 MİLYONDAN FAZLA DEVE YAŞIYOR

2025 yılına ait verilere göre, Suudi Arabistan’da 2 milyon 235 bin 297 deve bulunuyor.