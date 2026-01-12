Suudi Arabistan’dan Esmaü’l-Hüsna Yasağı Açıklaması

Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman el-Hüseyin, bir sosyal medya platformu üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Allah’ın güzel isimlerinin ticari ambalajlara yazılması durumunda bu isimlerin yeren düşmesi tehlikesine dikkat çekildi. Hüseyin, “Ticari işletmelerin, aşağılanmaya veya uygunsuz kullanıma maruz kalmasına yol açabilecek her türlü ürün üzerinde Allah kelimesini veya Esmaü’l-Hüsna’yı yazması yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

TİCARİ AMBALAJLARA YAZILMA YASAĞI

Hüseyin, yasağın, kullanılmasının ardından uygunsuz bir şekilde atılabilecek ambalaj ve poşetleri kapsadığını da vurguladı. Bu kararın, Esmaü’l-Hüsna’ya saygının gözetilmesi amacıyla alındığını belirtti. Hüseyin, bu tür önlemlerin, kutsal isimlerin değerine uygun bir şekilde davranılması adına önem taşıdığını ifade etti.