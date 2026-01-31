Süveyda’da Dürzalardan Şam Yönetimine Protesto Eylemi

suveyda-da-durzalardan-sam-yonetimine-protesto-eylemi

Suriye’de yaşanan gelişmeler, ülkenin kuzeyindeki terör örgütü SDG/YPG’den bağımsız bir odaklanma ile devam ediyor. Bu seferki sorun, Golan Tepeleri’ne komşu ve Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda kentinde ortaya çıkan protestolardan kaynaklanıyor.

KENT MERKEZİNDE TOPLANDILAR

Onur Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi, Suriye yönetimine karşı bağımsızlık talep etti. “Olmak ya da olmamak” sloganı etrafında toplanan kalabalık, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya karşı sloganlar attı.

İSRAİL BAYRAKLARI AÇILDI

Gösteriler sırasında Dürzi bayraklarının yanı sıra İsrail ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bayrağının da açıldığı dikkat çekti. Netanyahu, daha önce işgal altındaki Golan Tepeleri’nde Dürzi lideri Şeyh Mufavak Tarif ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

İSRAİL VE DÜRZİ İTTİFAKININ DETAYLARI

Süveyda’nın, İsrail ile sınır komşusu olması ve burada Dürzilerin çoğunlukta bulunması, İsrail’in bu bölgeye yönelik stratejik destek verme çalışmalarını öne çıkarıyor. İsrail’in temel amacının ise Süveyda’yı özerk bir yapı ile Suriye’den ayırmak olduğu iddiaları gündemde.

SURİYE ORDUSU İLE ÇATIŞTILAR

Geçtiğimiz aylarda, bölgede Suriye güvenlik güçleri ile Dürziler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Yaklaşık bir hafta süren çatışmaların sonunda ateşkes sağlanmıştı.

DÜRZİLER KİMDİR?

Dürziler, Arap kökenli ve batıni inanç grubu olarak tanınmaktadır. Çoğu Arapça konuşan Dürziler, etnik ve dini bir azınlık olarak kabul ediliyor. Diğer etnik ve dini topluluklarla belirgin bir ayrışma gösteren Dürziler, inanç değişikliğine ve farklı inançlardan evliliklere kapalıdır; bu tür durumlar topluluktan dışlanmaya neden olabiliyor.

DÜRZİLER NEREDE YAŞIYOR?

Dürzilerin yaşadığı bölgeler arasında Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Golan Tepeleri bulunuyor. Orta Doğu’daki toplam nüfuslarının 1.2 milyon civarında olduğu belirtilirken, diasporada yaklaşık 200 bin Dürzi yaşıyor. Golan Tepeleri’nde, İsrail işgali altında yaklaşık 20 bin Dürzi’nin bulunduğu, İsrail’de ise 150 binin üzerinde Dürzi vatandaş olduğu ifade ediliyor.

