Süveyda’da Dürzilerden Şam Yönetimine Protesto Başlatıldı

Suriye’de gergin günler sürüyor. Ancak bu sefer sorun, ülkenin kuzeyinde etkili olan SDG/YPG terör örgütüyle ilgili değil. Golan Tepeleri’nin işgali altında bulunan ve Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Süveyda’da, bir kez daha Şam Yönetimi aleyhine protestolar düzenlendi.

KENT MERKEZİNDE TOPLANDILAR

Onur Meydanı’nı dolduran binlerce protestocu, Suriye yönetimine yönelik bağımsızlık taleplerini dile getirdi. “Olmak ya da olmamak” sloganıyla gerçekleştirilen gösteride, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara aleyhine de çeşitli sloganlar atıldı.

İSRAİL BAYRAKLARI AÇILDI

Protestolar sırasında Dürzi bayraklarının yanı sıra İsrail ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bayraklarının açıldığı gözlemlendi. Netanyahu, daha önce işgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki Dürzi lideri Şeyh Mufavak Tarif ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

İSRAİL VE DÜRZİ İTTİFAKININ DETAYLARI

Süveyda’nın İsrail ile sınır komşusu olması ve Dürzilerin burada çoğunlukta bulunması nedeniyle İsrail, Dürzilere destek verdiklerini belirtiyor. İsrail’in temel amacının ise Süveyda’yı özerk bir yapı ile Suriye’den ayırmak olduğu ifade ediliyor.

SURİYE ORDUSU İLE ÇATIŞTILAR

Geçtiğimiz aylarda bölgede Suriye güvenlik güçleri ile Dürziler arasında çatışmalar yaşanmıştı. İki taraf bir haftadan fazla süren çatışmaların ardından ateşkes konusunda uzlaşmıştı.

DÜRZİLER KİMDİR?

Dürziler, Arap kökenli bir batıni inanç grubu olarak tanımlanıyor. Bu topluluğun büyük kısmı Arap olarak tanımlanıyor ve Arapça iletişim kuruyor. Dürziler, etnik ve dini bir azınlık olarak kabul ediliyor. Yaşadıkları bölgelerde diğer etnik ve dini topluluklardan büyük ölçüde ayrışmış durumdalar; inanç değişikliği ve farklı inançlardan evlilikler topluluklarında kabul edilmiyor, bu tür durumlar topluluktan dışlanmaya yol açıyor.

DÜRZİLER NEREDE YAŞIYOR?

Dürziler, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Golan Tepeleri’nde yaşamlarını sürdürüyor. Orta Doğu’daki toplam nüfuslarının 1.2 milyon civarında olduğu belirtilirken, diasporada yaklaşık 200 bin Dürzi yaşıyor. Ayrıca, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nde yaklaşık 20 bin Dürzi’nin bulunduğu, İsrail’de ise 150 bin Dürzi vatandaşı olduğu kaydediliyor.