Suzuki Vitara 500 Bin TL İndirimli

SUV SEGMENTİNDE REKABETİN ARTMAKTA OLDUĞU BİR DÖNEM

2025 Eylül ayı itibarıyla SUV segmentinde rekabet gittikçe artıyor. Şehir içi kompakt otomobillerin fiyatları rekor seviyelere çıkarak, bazı markaların C segment SUV modellerinde sunduğu dikkat çekici kampanyalarla dengeleri değiştiriyor. Bu markalardan biri de Suzuki. Suzuki’nin uzun yıllardır Türkiye’de tercih edilen modeli Vitara, mevcut kampanya ile adeta “Clio fiyatına SUV alma” fırsatı sunuyor.

VITARA, AKILCI BİR SEÇİM OLARAK ÖNE ÇIKMAKTA

Suzuki Vitara, 500 bin TL’ye varan indirimlerle satışa sunuluyor ve bu durum kompakt SUV segmentinde onu akılcı bir tercih haline getiriyor. Vitara’nın 2025 model ailesinde, tamamı 1.4 litre hacmindeki mild hybrid (MHEV) benzinli motorlar yer alıyor. Bu motorlar, 129 HP güç üretirken, 235 Nm tork sağlıyor ve hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde yeterli performansı sunuyor.

MILD HYBRID SİSTEM YARIŞTA ÖNE ÇIKARMAKTADIR

Mild hybrid sistem, yakıt tüketimini düşürerek motoru destekliyor ve daha pürüzsüz bir sürüş deneyimi sunuyor. Tüm versiyonlar 6 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor ve kullanıcı tercihlerine bağlı olarak önden çekişli veya AllGrip 4×4 çekiş sistemi seçeneği bulunuyor. Özellikle AllGrip versiyonlar, kış şartları ya da zorlu zeminlerde ekstra güvenlik ve denge sağlıyor.