Suzuki, Vitara’yı 500 Bin TL İndirimle Satacak

REKABETİN ARTAN TAZELİĞİ

2025 Eylül ayı itibariyle SUV segmentindeki rekabet giderek artıyor. Şehir içi kompakt otomobillerin fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, bazı markalar C segment SUV modellerinde dikkat çekici kampanyalar sunarak dengeleri değiştiriyor. Bu markalardan biri olarak öne çıkan Suzuki, Türkiye’de uzun yıllardır tercih edilen Vitara modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Güncel kampanyası ile, adeta “Clio fiyatına SUV alma” fırsatı sunuyor.

UYGUN FİYATLI SUV SEÇENEĞİ

500 bin TL’ye varan indirimlerle satışa sunulan Suzuki Vitara, kompakt SUV segmentinde akılcı bir tercih olarak öne çıkıyor. 2025 model ailesinde tamamı 1.4 litre hacminde mild hybrid (MHEV) benzinli motorlarla donatılmış olan araç, 129 HP güç üretirken, 235 Nm tork ile şehir içi ve uzun yol sürüşlerinde yeterli performansı sunuyor.

YAKIT TÜKETİMİ VE SÜREKLİLİK

Mild hybrid sistemi sayesinde yakıt tüketimi düşerken, motor desteklenerek daha pürüzsüz ve verimli bir sürüş deneyimi sağlanıyor. Tüm versiyonlar 6 ileri otomatik şanzıman ile geliyor ve kullanıcının tercihine göre önden çekişli ya da AllGrip 4×4 çekiş sistemi seçenekleri sunuluyor. AllGrip versiyonları, özellikle kış şartlarında veya zorlu zeminlerde ekstra güvenlik ve denge sağlıyor.