Szymanski Fransa’ya Geçiş Yaptığını Duyurdu

FENERBAHÇE’DE BİR AYRILIK DAHA GERÇEKLEŞTİ

Ara transfer döneminde İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de başka bir ayrılık yaşandı. Fransa’nın Ligue 1 takımlarından Rennes ile anlaşan Sebastian Szymanski, kulüplerin resmi açıklamalarını beklemeden sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla Fenerbahçe’ye veda etti.

VEDA AÇIKLAMASINDA DUYGULARINI PAYLAŞTI

Polonyalı orta saha oyuncusu, yaptığı veda açıklamasında “Fenerbahçe’ye olan sevgim her zaman kalacak” ifadelerini kullandı. Szymanski, kulüple olan anılarına ve taraftarlara olan teşekkürlerine de yer verdi.