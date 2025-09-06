T10F SedaN Geliyor, TOGG Tanıttı

TOGG SEDAN MODELİNE DAİR DETAYLAR

Türkiye’nin elektrikli yerli otomobili TOGG, sedan versiyonunu tanıtma hazırlıklarını sürdürüyor. 9-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşecek IAA Mobility 2025 etkinliğinde T10F modeli tanıtılacak. Sedan olarak piyasaya sürülecek olan T10F’in menzili güncellenmiş durumda.

MENZİL VE ŞARJ SÜRESİ

Otomobilin güncel net menzili, WLTP standartlarına göre 623 kilometre olarak belirlendi. Daha önce 600 kilometre civarında olduğu açıklanan menzil, Tesla Model Y’nin Long Range modeline göre 37 kilometre daha fazla menzil sunuyor. TOGG T10F, uzun yolculuklarda sürücüleri şarj istasyonu arama zorunluluğundan kurtararak, 623 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Ayrıca, aracı yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj etmek mümkün.