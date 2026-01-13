Tabii Platformundan Aileyi Hedef Alan Belgesel Yayınlanıyor

tabii-platformundan-aileyi-hedef-alan-belgesel-yayinlaniyor

TABİİ PLATFORMUNDAN YENİ BELGESEL

Tabii platformu, son zamanlarda aile yapısını tehdit eden LGBT oluşumuna karşı bir belgesel projelendirdi. Bu yapım, son yıllarda uluslararası düzeyde tartışma yaratan LGBT odaklı politikaların aile yapısı, çocuklar ve toplumsal değerler üzerindeki yansımalarını gözler önüne seriyor. Belgesel, bu dönemin “özgürlük” söylemi aracılığıyla nasıl meşrulaştırılmaya çalışıldığını sorgulayan bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

YENİ FRAGMAN DİKKAT ÇEKİYOR

Belgeselin yayımlanan fragmanında “Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri…” ifadeleri izleyicilerden büyük ilgi gördü. Fragmanda, LGBT’yi simgeleyen renklerin egemen olduğu bir filmin, bulunduğu çevreyi tahrip etmesi, belgeselin güçlü bir mesaj vereceğini ortaya koyuyor.

“KÜLTÜREL SALDIRIYI ORTAYA KOYUYORUZ”

RT Genel Müdürü Zahid Sobacı, belgeselin fragmanını paylaşarak projelerinin amacını şu sözlerle ifade etti: “Aile kurumuna savaş açtığını düşündüğümüz, çocukları ve toplumsal değerleri hedef alan ideolojik bir kuşatmayı ifşa ediyoruz.”

18 OCAK’TA İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Tabii’nin özgün belgesellerinden biri olan “Gökkuşağı Faşizmi”, 18 Ocak Pazar günü platformda yayınlanacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Manchester United Michael Carrick İle Sezon Sonuna Kadar Devam Edecek

Manchester United, Ruben Amorim ile sözleşmesini feshederek teknik direktörlük görevine Michael Carrick'ı atadığını açıkladı.
Gündem

Bodrum FK’da Başkanlık Görevine Taner Ankara Atandı

Bodrum FK, sosyal medya üzerinden kulüp başkanlığını Taner Ankara'nın devraldığını açıkladı.
Gündem

Hakan Fidan Suriye ve İran Üzerine Kritik Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile de telefon konuşması yaptı.
Gündem

Okan Buruk’tan Fethiyespor Maç Sonu Transfer Değerlendirmesi

Okan Buruk, Fethiyespor karşılaşmasının ardından transfer gelişmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Fiat Doblo Fiyatlarında 250 Bin TL Sınırı Aşıldı

Fiat, Doblo modeli için cazip finansman seçenekleri sunarak enişteleri heyecanlandırıyor. Ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.