Tabii Platformundan Aileyi Hedef Alan Belgesel Yayınlanıyor

TABİİ PLATFORMUNDAN YENİ BELGESEL

Tabii platformu, son zamanlarda aile yapısını tehdit eden LGBT oluşumuna karşı bir belgesel projelendirdi. Bu yapım, son yıllarda uluslararası düzeyde tartışma yaratan LGBT odaklı politikaların aile yapısı, çocuklar ve toplumsal değerler üzerindeki yansımalarını gözler önüne seriyor. Belgesel, bu dönemin “özgürlük” söylemi aracılığıyla nasıl meşrulaştırılmaya çalışıldığını sorgulayan bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

YENİ FRAGMAN DİKKAT ÇEKİYOR

Belgeselin yayımlanan fragmanında “Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri…” ifadeleri izleyicilerden büyük ilgi gördü. Fragmanda, LGBT’yi simgeleyen renklerin egemen olduğu bir filmin, bulunduğu çevreyi tahrip etmesi, belgeselin güçlü bir mesaj vereceğini ortaya koyuyor.

“KÜLTÜREL SALDIRIYI ORTAYA KOYUYORUZ”

RT Genel Müdürü Zahid Sobacı, belgeselin fragmanını paylaşarak projelerinin amacını şu sözlerle ifade etti: “Aile kurumuna savaş açtığını düşündüğümüz, çocukları ve toplumsal değerleri hedef alan ideolojik bir kuşatmayı ifşa ediyoruz.”

18 OCAK’TA İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Tabii’nin özgün belgesellerinden biri olan “Gökkuşağı Faşizmi”, 18 Ocak Pazar günü platformda yayınlanacak.