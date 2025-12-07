TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

Gaziantep’te TIR Kazası

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde meydana gelen kaza, Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında gerçekleşti. Plakaları ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen hububat yüklü üç TIR çarpışarak yanmaya başladı.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazanın ardından otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık iki saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Araçlar üzerinde soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

