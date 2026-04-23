Taksilerde Yeni Dönem: Otomatik Fiş Üretimi Başlıyor

Artık yolculukların sonunda cihazlar otomatik olarak fiş üretecek ve “fiş yok” veya “yazmıyor” gibi bahaneler tarihe karışacak. Yeni sistem, vergi denetimlerini sıkılaştırmayı ve yolcu haklarını korumayı hedefliyor.

Taksicileri ilgilendiren bu vergilendirme düzenlemesinin uygulamaya girmesine az bir süre kaldı. Taksilerle ilgili meslek odaları ve sektör temsilcileri, vergi tutarlarının çok yüksek olduğunu ve bunların düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Taksi Mali Cihazı Teknik Kılavuzu’nu yayınlayarak geri adım atmadı.

OTOMATİK FİŞ İLE YOLCULUK SONU KOLAYLIĞI

Yayımlanan Taksi Mali Cihazı’nın kılavuzuna göre üreticiler, belirtilen koşullara uygun cihazlar üretecek. Bu cihazlar taksilere entegre edilerek, her yolculuk sonunda %20 Katma Değer Vergili fiş üretecek ve bu fişler anında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na internet üzerinden aktarılacak. Örneğin, günde 10 bin lira gelir elde eden bir taksi sahibi, 2 bin lira KDV ödeyecek. Diğer vergi türleri de ilgili dönemlerde mükellefler tarafından ödenecek.

Yolcular, seyahatlerinin sonunda otomatik olarak fiş alacak.

SÜREÇ HIZLA İLERLİYOR

Taksicilere yönelik bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için mükellefler, 1 Eylül 2026 tarihine kadar belirtilen teknik özelliklere sahip ve Bakanlık onaylı Taksi Mali Cihazı temin edip kullanmak zorunda. Ayrıca, taksilerle yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin, başka bir mükellefe ait cihaz kullanması yasaklandı.

Bakanlık onayı olan Taksi Mali Cihazları ile maddenin gerektirdiği diğer değişikliklerde yeni mükellefiyetin tesis edilmesi veya taksimetrelerin değiştirilmesi halinde, bu işlemleri takiben 30 gün içinde onaylı cihaz kullanılması zorunluluğu bulunuyor. Eğer bir taksi yolcu taşımaya başlayacaksa, bu işlemin öncesinde onaylı Taksi Mali Cihazı kullanması gerekecek.

Taksi taşımacılığına yeni başlayan mükellefler ise, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren onaylı Taksi Mali Cihazı kullanmak zorunda kalacaklar.

KARTLA ÖDEME ZORUNLULUĞU

Yeni sistemle beraber, taksi taşımacılığı yapan mükelleflerin, onaylı cihazların kullanılmaya başlanmasından sonraki 15 gün içinde en az bir banka veya finans kuruluşu ile iş yeri anlaşması yaparak kartla ödeme kabul etmeleri gerekecek.

Şubat ayında duyurulan Taksi Mali Cihazı süreci hızla ilerliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Taksi Mali Cihazlar Kullanım Kılavuzu’nu 17 Nisan 2026 tarihinde yayımladı. Üreticiler, bu kılavuza uygun cihazları üreterek satışa sunacak ve tüm taksi sahipleri, bu cihazları kullanarak gerçek usulde vergilendirilecek.

KILAVUZDAKİ ÖNEMLİ DETAYLAR

Taksi Mali Cihazı’nın teknik kılavuzu, işletim sistemi, veri tabanı, mali hafıza, günlüğü hafıza, elektronik mühür, yetkili teknik müdahale gibi birçok kriteri içeriyor. Ayrıca, TMC sayısal sertifikası, TMC sicil numarası, elektronik kayıt ünitesi, olay kayıt özelliği gibi teknik gereklilikler de yer almakta. Bu cihazlarda PCI güvenlik sertifikası, EMV standartları, GPS, klavye ünitesi, dahili pil gibi özelliklerin bulunması gerekiyor.