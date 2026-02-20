Taliban’ın Yeni Ceza Yasası Sosyal Statüye Göre Değişiyor

Taliban Lideri Hibatullah Akhundzada’nın İmzasıyla Ceza Kanunu Değişiyor

Afganistan’da Taliban tarafından kabul edilen yeni ceza kanunu, suçlunun sosyal statüsüne bağlı olarak değişen ceza seviyeleri belirliyor. Bu sistem, kişinin “özgür” veya “köle” olmasına göre farklı uygulamalar içeriyor. Örneğin, bir koca “aşırı şiddet” olaylarında ciddi yaralanmalara yol açsa bile yalnızca 15 gün hapis cezası ile karşılaşabiliyor. Ayrıca, erkeğin mahkum olabilmesi için kadının mahkemede istismarı açık bir şekilde kanıtlaması gerekiyor. Kadının, aşırı şiddet durumunda yaralarını mahkemeye gösterirken tamamen örtünmüş olması bekleniyor. Yasa kapsamında, kadın kendi davasını açma kararı alırsa, kocası ya da bir erkek refakatçi ile mahkemeye gitmek zorunda kalıyor.

Kadınların Hakları Sınırlı

Evli kadınlar, kocasının izni olmaksızın akrabalarını ziyaret ettiklerinde, üç aya kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. Ayrıca, yeni düzenlemenin 9. maddesi, Afgan toplumunu din alimleri (ulema), seçkinler (eşref), orta sınıf ve alt sınıf olmak üzere dört kategoriye ayırıyor. Ceza sistemindeki değişiklik ile, aynı suçun cezası artık suçun ciddiyetine göre değil, suçlunun sosyal konumuna göre belirleniyor. Din alimleri, işledikleri suçlar durumunda yalnızca nasihatle uyarılacak. Seçkinlerin ise, mahkemeye çağrılması ve nasihat ile yetinileceği belirtiliyor. Orta sınıf bireyler için hapis cezası söz konusu olurken, “alt sınıf”a mensup olanların durumu ise daha ağır. Onlar için ceza, hem hapis hem de bedensel cezayı kapsayacak. Ağır suçlar içinse bedensel cezalar, cezaevleri değil, İslam din adamları tarafından uygulanacak.