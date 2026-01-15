Talisca Fenerbahçe Geleceğini Açıkladı: Mutluyum

Anderson Talisca’dan Gelecek Açıklamaları

Fenerbahçe’nin bu sezonki en dikkat çekici isimlerinden biri olan Anderson Talisca, röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Brezilyalı yıldız, geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

“BURADA KALMAK İÇİN ÖNÜMDE BİRKAÇ YILIM DAHA VAR”

Talisca, Fenerbahçe’deki geleceğiyle ilgili yaptığı yorumda, “Burada hala verebileceğim çok şey var. Bir gün, kim bilir, belki Brezilya’ya dönerim. Ama burada kalmak için birkaç yılım daha var; Türkiye’de çok mutluyum” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Ben her zaman klasik bir oyun kurucu olmaktan ziyade, ceza sahasında sürekli bir varlık gösteren bir oyuncu oldum. Bazıları beni ‘modern futbolun 10 numarası’ olarak tanımlıyor. Ben klasik olan değilim. Bugün o isimler Alan Patrick ve Ganso gibi. Kendimi Rivaldo’ya daha yakın bir rolde görüyorum, kaliteyi karşılaştırmıyorum” ifadelerini de ekledi.

“LİGİN SEVİYESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER”

Türk ligine dair bazı görüşlerin bu liga karşı olumsuz yönde olduğu gözlemleniyor, fakat Talisca, kulüplerin Şampiyonlar Ligi’nde yer aldığını vurguladı. “Fransa’da ise neredeyse sadece PSG mücadele ediyor. Burada ise birçok güçlü takım var” diyerek, Türk futbolunu destekleyen bir duruş sergiledi.

