Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Üzerine Yeni Açıklamalar

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Menteş, “Vatandaşlarımızın refah seviyelerinin emeklilik döneminde korunması ve tasarrufların artırılması amacı ile geliştirilen ve dahil olduğumuz G-20 ülkelerinin pek çoğunda uygulanan ikinci basamak emeklilik sistemi olan TES’in hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

OTOMATİK KATILIM HİZMETLERİ ANALİZ EDİLİYOR

Bu çerçevede, Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bir model oluşturmak için otomatik katılım sisteminden elde edilen deneyimlerin dikkate alındığını belirten Menteş, pek çok ülkenin uygulamalarının da analiz edildiğini söyledi. Menteş, vatandaşlar ve iş dünyası gibi paydaşların beklenti ve hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulduğunu belirtti. TES’in, Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) katkı payları ve katılımcı devamlılığı açısından, başta demografik yapı olmak üzere güncel ve geleceğe yönelik ihtiyaçları karşılayacak şekilde revize edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

DETAYLI İSTİŞARELER YAPILACAK

Menteş, TES ile ilgili olarak, ilgili taraflarla detaylı istişarelerin gerçekleştirileceğini ve kapsamlı etki analizlerinin tamamlanmasının ardından hazırlık sürecinin sonlanacağını dile getirdi. Ayrıca, BES’te iki yıl önce başlatılan kısmi ödeme uygulamasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu: