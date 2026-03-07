Tanju Özcan’a Sahip Çıkan Bolu’da Özel’in Açıklamaları

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmasına devam eden Özel, Bolu’nun Özcan’la birlikte olduğunu vurgulayarak, “Daha önce ifadelerini alıp, zorlayıp Tanju’nun karşısına dikmeye çalıştıklarınız birbirleriyle yarışıyorlar, ‘Ben şikayetçi değilim, Tanju’ya bir şey demedim. Tanju Başkan kötü bir şey yapmadı, biz ondan razıyız.’ diye. Bolu Beyi’nin bugünkü temsilcilerine söylüyorum, bu meydan Köroğlu’nun, evladına sahip çıkan Bolu’nun meydanıdır.” dedi. Özcan’ın Bolu’daki rolüne atıfta bulunan Özel, “Özcan, emeklinin evladı, gencin ağabeyi, yetimin hamisi. Türkiye bu meydana bakıyor ve anlıyor ki Tanju masumdur, Bolulu’dur, Bolu için çalışmıştır. Bolu da ona sahip çıkmıştır. Tanju’ya sahip çıkan Bolu’ya selam olsun.” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN’A YAPILAN KÖTÜ YALANI AŞAĞILADI

Özel, Özcan’ın kente sağladığı katkılardan söz ederek, “Tanju Başkan’ın asıl suçu, bu şehirde AK Parti’yi yenmesi. En büyük suçu da AK Parti’yi, AK Parti ve MHP’den aldığı destekle yenmesi çünkü kimseyi ayırmadan hizmet etmesi, insanlara dokunması. Bunun için hedefe konuldu.” ifadelerini kullandı. BolSev’in yoksul çocuklara burs, hasta yatağı ve tekerlekli sandalye verdiğini dile getiren Özel, kaynakların kentteki hayırseverlerden toplandığını belirterek, “Üç harfli marketlerden de vakfa katkı yapmalarını istedik. Vakfa parayı yatırın, panolarda reklamlarınız çıksın. Bunu kabul etmişler, ödemeyenler, ödeyenler olmuş ama sonradan birdenbire bir şeyler olmuş, soruşturma açılmış. Kim tarafından? Tanju Başkana husumet duyan biri tarafından.” şeklinde konuştu.

SAVCILIKLA İLGİLİ ŞİKAYETLERİ ANLATTI

Özel, Özcan’ın başsavcıyı ilgili kurula şikayet ettiğini hatırlatarak, bu başsavcının Kartalkaya yangınında bakanı kurtaran kişi olduğunu ifade etti. Sorumluğu olmayanları sürece dahil etmeye çalışan başsavcının, Tanju Özcan’a yönelik takıntılı bir tutum geliştirdiğini ifade eden Özel, “Bakıyor Tanju’da kusur, açık bulamıyor, vakfın bağış yapanların şirketlerinin temsilcilerini tekrar çağırıyor. Savcı ifade alırken başsavcı baskı yapıyor, orada 2 kişi sadece bir şeyler söylüyor.” şeklinde sözlerine devam etti.

PAYLAŞIMLARLA DAYANIŞMA ÇAĞRISI YAPTI

Vakfa toplanan paralarla 527 Bolulu öğrencinin eğitimine destek sağlandığını belirten Özel, vakfın başka bir masrafının bulunmadığını aktardı. Tanju Özcan’ın kendisini ziyaret eden eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye, burs ödemelerinin engellendiği bilgisini verdiğini aktaran Özel, “Muharrem başkan da, ‘İlk bağışı ben yapıyorum. Türkiye’yi ve Bolu’yu BolSev Vakfı’na bağışa davet ediyorum.’ dedi.” dedi. Özel, herkesin BolSev Vakfı’na ve Tanju Özcan’a destek vermesi çağrısını yineledi.

İYİLİK VE KÖTÜLÜK ARASINDAKİ SAVAŞI VURGULADI

Özel, ülkede iyilik ve kötülükten yana olanların net bir şekilde ayrışması gerektiğini belirterek, “Herkes şunu bilsin ki kötülüğe karşı iyilik kazanır. Karanlığa karşı aydınlık kazanır. Korkaklara karşı cesurlar kazanır ve en sonunda bu meydanlar kazanır, bu millet kazanır.” dedi. Milletle inatlaşmanın imkansız olduğu vurgusunu yapan Özel, “Bu kadar şehirle bütünleşmiş, onun sevgisini kazanmış ve tam olarak o şehirde yaşarken yaptığı hizmetlerle efsaneleşmiş belediye başkanını alıp da bu kadar sudan bir işten içeri koymanın kimseye faydası yok.” ifadelerini kullandı.

KARALAMA DÜZENİNE DİKKAT ÇEKTİ

Özel, kötülükle iş birliği yapanlara yönelik uyarılarda bulunarak, bu davranışların sonucunun felaket olacağını ifade etti. Tanju Özcan’a iftira atanların, bir gün adaletle yüzleşeceğini dile getiren Özel, “Bu millet doğruyu eğriyi bilir. Bu millet iftirayı da bilir. O iftiraya verilecek cevabı da verir. Buradan bir kez de Bolu’dan söyleyeyim. Savcısına güvenen, iddiasına güvenen, iddianamesine güvenen gelsin, canlı yayında tüm duruşmaları versin. Ekrem başkan da Tanju başkan da sorulara cevabı milletin huzurunda versin. Hodri meydan.” şeklinde konuştu.