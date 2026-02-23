Tapu İşlemlerinde Düşük Bedel Yazdırmaya Sıkı Denetim Geliyor

tapu-islemlerinde-dusuk-bedel-yazdirmaya-siki-denetim-geliyor

Gayrimenkul satışlarında uzun bir süredir devam eden “tapuya düşük bedel yazdırma” uygulaması, 2026 yılında daha sıkı bir denetim sürecine girecek.

GERÇEK SATIŞ BEDELİ ZORUNLU OLACAK

Tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedeli ve banka transferleri arasında uyum, denetimlerin merkezine yerleşecek. Yetkililer, resmi kayıtlarda gerçek satış tutarının dikkate alınacağına dikkat çekiyor. Tapu harcı, toplam satış bedelinin yüzde 4’ü olarak alınmaya devam edecek; ancak yeni dönemde, rayiç bedelin üzerinde beyan edilen düşük tutarların daha kolay tespit edileceği öngörülüyor. Satış bedelinin resmi ve finansal kayıtlarla aynı olması, öncelikli bir hal alıyor.

1 ŞUBAT 2026’DAN SONRA YETKİSİZ İLAN YAYINLANMAYACAK

Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) çerçevesinde, taşınmaz satış ilanları için e-Devlet üzerinden yetkilendirme zorunluluğu getiriliyor. Bu uygulama, yetkisiz ilan yayınlanmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

