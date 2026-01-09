Tapu Kanununda Yenilikler ve Fahiş Aidata Düzenleme Teklifi TBMM’ye Sunuldu

AK PARTİ’DEN TAPU KANUNU İLE YENİ DÜZENLEMELER

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Teklif, konut finansmanı ve site aidatlarını düzenleyen önemli değişiklikleri içeriyor.

Düzenlemeler neleri kapsıyor?
Teklif ile Tapu Kanunu’nda yapılacak değişiklikler arasında, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşlarınca hazırlanan değerleme raporlarının, gerçekleştirildiği tarihte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda ve bedelsiz olarak gönderilmesinin zorunlu kılınması yer alıyor. Bu verilerin gönderim yöntemine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurumların görüşleri alınarak belirleniyor.

İhalelerde damga vergisi istisnası
Damga Vergisi Kanunu’na eklenen maddede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemesiyle 31 Aralık 2027 tarihine kadar sosyal konut ve konut ihalelerine ilişkin alınan kararlar damga vergisinden muaf olacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi üç yıla kadar uzatma yetkisine sahip.

KAT MALİKLERİNE YENİ YETKİLER

Yöneticilerin sorumlulukları değişiyor
Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yöneticilerin kat maliklerinden ön onay alarak bir avans toplama süreci başlaması gerekiyor. Temizlik, onarım ve diğer yönetim işleri için toplanacak avans miktarının, kat malikleri kurulunca onaylanması şartı ile yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi engelleniyor. Bununla birlikte, kat malikleri kurulunca kabul edilen işletme projesi, yönetim planında detaylandırılacak.

Projelerin onay süreci
Geçici bir işletme projesi hazırlayan yöneticiler, bu projeyi en geç üç ay içinde kat malikleri kurulu onayına sunmakla yükümlü. Mevcut işletme projeleri için ödenecek hizmet bedeli, bir önceki yılın yeniden değerleme oranına göre belirlenecek. Yönetim planının değişiklik sürecinde ise, temsil edilen bağımsız bölümlerin üçte iki oy çoğunluğu aranacak.

ÇEVRE YASALARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Çevre danışmanlık firmalarına yeni tanımlar
Teklif ile, çevre danışmanlık firmalarının tanımı güncelleniyor ve çevre yönetimi hizmeti sunacak kişilerin, Bakanlıkça belirlenen yeterlik belgelerine sahip olmaları gerekecek. Çevre yönetimi hizmeti almayan kurum ve kuruluşlara idari para cezaları kesileceği belirtiliyor. Uygulanan ceza puanı, çevre danışmanlık firmalarının yeterlik belgelerini etkileyecek ve 200 ceza puanına ulaşması durumunda belgenin iki yıl süreyle iptal edilmesine neden olabilecek.

TOPLU KONUT KANUNU’NDA YENİ DÜZENLEMELER

Taşınmaz satışlarında resmi şartlar ve mirasçılık
Toplu Konut Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gayrimenkul satış sözleşmelerinin resmi şekil şartı aranmaksızın yapılabilmesine imkan tanınıyor. Bunun yanı sıra, hak sahibinin yasal mirasçılarının mirasçılık belgesini ibraz etmemesi durumunda Başkanlık, adli makamlardan herhangi bir onay almaksızın mahkeme veya noterlikten belge alabilecek. Başkanlık, görevlerini yerine getirirken teminat yatırmaktan muaf tutulacak.

