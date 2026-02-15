Taraftarlardan İstifa Tezahüratları Maç Sonunda Yükseldi

Trabzonspor, Süper Lig’in 22. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-2’lik skorla yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Maç sonrasında Trabzonspor taraftarları, takımın bu mağlubiyetinin ardından istifa çağrısında bulundu.

MAÇ SONU TEPKİLER

Taraftarlar, hem maçın hakemi Halil Umut Meler’e hem de Trabzonspor’un yönetimine karşı tepkilerini dile getirdi. Meler’in yönetimine gösterilen tepkiler “Yönetim istifa”, “Ertuğrul istifa” şeklindeki tezahüratlar ile yankı buldu.

FUTBOLCULARA DESTEK

Buna karşın, futbolcular karşılaşma sonunda tribünlerden alkış alarak destek buldu.