Taralı İlçesinde Orman Yangını Tırının Devrilmesiyle Yaralanmalar Oldu

tarali-ilcesinde-orman-yangini-tirinin-devrilmesiyle-yaralanmalar-oldu

Taralı ilçesinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınları sonrası hasar gören ağaçların bölgeden kaldırılması amacıyla yola çıkan bir tır, kontrolden çıkarak devrilme yaşadı.

DEVİRİLEN TIRDA ÜÇ YARALI

Kazada C.K.K., M.B. ve M.Ü. adlı bireyler yaralanarak sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duydu. Olayın hemen ardından, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ YARALILARI KURTARDI

Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme süreci başlatıldığı bildirildi.

