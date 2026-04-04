Tarım Arazilerindeki Kaçak Yapılara Yıkım Süreci Başlıyor

Tarım arazilerinin korunmasına yönelik yönetmelik resmi olarak yayınlandı. Bu yeni düzenleme ile tarım arazileri üzerindeki artış gösteren bağ evi, konteyner evler ve bungalov gibi yapıların yıkımına başlanacak. Belirlenen süre içerisinde bu yapıların yıkılmaması durumunda suç duyurusunda bulunulacak, devlet yıkımı gerçekleştirirse masraf ilgili şahıslardan tahsil edilecek. Ayrıca, zeytinlik alanlarda bina ya da başka tesis yapımıyla ilgili de yeni kurallar getirildi. Üzerinde dönüm başına 28 ile 55 adet zeytin bulunan araziler, dikili tarım arazisi olarak kabul edilecek.

YENİ KURUL VE YIKIM İHTİYAÇLARI

Yeni yönetmelik, tarım arazilerine inşa edilecek her yapı için bir izin kurulu oluşturulmasını öngörüyor. Mevcut yasalara aykırı yapıların valilikler tarafından yıkılmasını ve bu yıkım masrafının belediyelerden tahsil edilmesini içeren maddeler dikkat çekiyor.

EN AZ 5 DÖNÜM ŞARTI

Tarım arazilerinde bağ evi inşa etmek için minimum 5 dönüm arazi gerekecek. Bağ evi 30 metrekareden küçük olamayacak, iki kat inşa edilebilecek. Her parselde yalnızca 1 ev yapılmasına izin verilecek ve bir ailenin aynı bölgede tek bir bağ evi yapabilmesi mümkün olacak. Dikili arazide ise 30 metrekarelik yapı için 1 dönüm arazi yeterli olacak.

YIKIM İŞLEMLERİ BAŞLIYOR

Yönetmeliğe göre, yıkım kararı verilen yapıların 1 ay içerisinde yıkımına başlanacak. Eğer belediyeler bu yıkımları gerçekleştirmezse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girecek. Yıkım masrafları da ilgili belediyelerin bütçesinden doğrudan kesilecek.

ALTERNATİF YER ŞARTI

Tarım arazilerinde inşa edilecek yapılar için öncelikle uygun alternatif yerlerin araştırılması gerekecek. Eğer bir tarla sahibi tarlasında bağ evi yaptırmak isterse, bu yapılar için başka bir lokasyonda uygun bir yer bulunup bulunamayacağına bakılacak.

TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIM KOŞULLARI

Yönetmelik, tarım arazileri ve üzerlerinde bulunan ağaçların kullanım şartlarını yeniden tanımlanmıştır. Artık tarım arazilerine inşa edilecek her türlü yapı için, ilgili bakanlıktan izin alınması gerekecek.

KURUL İZNİ ZORUNLULUĞU

Düzenlemeye göre, “toprak koruma kurulu” adında yeni bir yapı kurulacak. Bağ evi, “tarımsal faaliyetlerin uygulanması için gerekli olan ve tarımsal üretimi artırıcı etki gösteren, doğal yapıyı bozmayacak şekilde inşa edilen bir yapı” olarak tanımlanıyor.

Yapılabilecek tarımsal amaçlı yapılar arasında, toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, hayvancılık ve su ürünleri üretim tesisleri ile bunların müştemilatı yer alacak.

İMARA AÇILMA ENGELİ

Yönetmelikte, dikili tarım arazisinin niteliğine sahip alanların ağaçların ekonomik ömrü tamamlanmadan sınıf değişikliği yapılmasının beş yıl süreyle engelleneceği belirtiliyor.

KAÇAK YAPILARA YIKIM

Tarım arazilerine inşa edilen kaçak yapılar tamamıyla yıkılacak. Ayrıca, bu yapıların yasaya aykırılıkları tarlanın tapu kaydına işlem görecek.

İZNİ OLMAYANLARA YIKIM SÜRESİ

İzin talebinde bulunmayan veya talebi uygun görülmeyenlerin izinsiz yapıları belirlenen iki aylık süre içinde yıkmaları ve arazilerini tarımsal üretime uygun hale getirmeleri gerekecek. Aksi takdirde idari para cezaları uygulanacak.

AVUKATLARA SUÇ DUYURUSU

Tarım arazilerini küçük parsellere ayırarak satanlar da yönetmelik gereği cezai yaptırıma tabi olacak. Bu tür fiiller, arazinin amacının dışında kullanılmasına yol açacak.

TARIMSAL AMACI TAŞIYAN YAPILAR

Yönetmeliğe göre tarımsal amaçlı sayılan yapılar arasında; ipek böcekçiliği üretim alanları, at yetiştirme tesisleri, bitkisel üretimle ilgili gerekli depolar, solucan gübresi üretim tesisleri, ağrılı bitki yıkama tesisleri ile birlikte, tarım alanında Ar-Ge olarak kabul edilen projelerde yer alacak yapılar bulunuyor.