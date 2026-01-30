Tarım Ve Orman Bakanlığı’ndan Sakarya’daki Gıda İfşası

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı sağlığı tehdit edebilecek ve taklit-tağşiş yapılmış gıdalar listesinin içinde Sakarya’dan bir firmanın ismi de yer aldı. Yapılan denetimlerde, firmaya ait dana sucuğunda tek tırnaklı hayvan etinin bulunduğu belirlendi. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen bu denetimlerin ardından taklit-tağşiş konusunda hazırlanan liste, “güvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden vatandaşlarla paylaşıldı.

TAKLİT-TAĞŞİŞ TESPİTİ YAPILDI

Sakarya’da tespit edilen firma ise Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren Kartal Et ve Et Mamülleri. Burada üretilen dana sucuğunda yapılan incelemeler sonucu tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

HALKIN SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür gıdaların tüketilmesinin sağlık açısından risk taşıdığını vurgularken, denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.