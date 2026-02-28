Tarım Ve Orman Bakanlığından Yumurtada Yeni Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre, birincil üretimden sorumlu gıda işletmecileri, son tüketiciye ve yerel perakendecilere arz edebilecekleri yumurta miktarını, her bir hayvancılık işletmesi için haftalık olarak 2 bin 100 adetle sınırladı. Daha önce bu miktar 1500 olarak belirlenmişti. “Küçük miktarlardaki yumurta” tanımı, 350’den az kanatlı hayvana sahip olan hayvancılık işletmelerinden elde edilen yumurta miktarı olarak belirlenirken, daha önce bu rakam en fazla 250 kanatlı hayvana sahip işletmeler için geçerliydi.

KÜÇÜK MİKTAR YUMURTA YENİ KURALLARLA TALEP EDİLEBİLİYOR

Yeni düzenlemeye göre yumurtalar, yumurtlama tarihinden itibaren en fazla 28 gün içinde son tüketiciye ulaştırılacak ve bu süreçten sonra arz amacıyla piyasada bulundurulamayacak. Yumurtaların tavsiye edilen tüketim tarihi ise, yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olamayacak şekilde belirlenecek. Eğer farklı yumurtalar aynı anda satılacaksa, tavsiye edilen tüketim tarihi hesaplanırken ilk yumurtlama tarihi dikkate alınacak.

TÜKETİCİ BİLGİLENDİRİLECEK

Son tüketiciye arz edilen ürünlerde “tavsiye edilen tüketim tarihi”, tüketicinin rahatlıkla görebileceği ve okuyabileceği bir şekilde sunulacak. Bu durum, tüketicilerin ürün hakkında daha bilinçli bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.