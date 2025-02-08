Tarımsal Destekler Çiftçilerin Hesaplarına Yatırıldı

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI

Hububat desteği, lisanslı depoculuk ve kırsal kalkınma yatırımları için verilecek destekler, çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerinin başladığını duyurdu. Açıklamada, bu desteklerin tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla sağlandığı ifade edildi. Bakan Yumaklı, “Çiftçilerimize 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık tarımsal destek ödemesini aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

DESTEKLERİN KAPSAMI VE YAPISI

Bu kapsamda gerçekleştirecek ödemeler üç ana başlık altında organize edilecek. Özellikle hububat desteği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerini kapsayacak. Destekten yararlanacak iller arasında Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon ve Isparta yer alıyor. Bu illerde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreten çiftçilere bu ödemeler aktarılacak.