Tarkan Konserlerinden Elde Ettiği Gelir Açıklandı

tarkan-konserlerinden-elde-ettigi-gelir-aciklandi

Megastar Tarkan, yedi yıl aradan sonra 10 konserlik bir dizi ile İstanbul’da hayranlarıyla yeniden buluştu. Volkswagen Arena’da gerçekleşen bu etkinlikler, büyük bir coşkuyla sona erdi. Tarkan, enerjisi, sahne performansı ve şarkılarıyla 70 bine yakın izleyiciye unutulmaz anlar yaşatırken, bazı konserlerinde sürpriz konuklar da sahne aldı.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNEDE

Megastar, Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan’ı sahnesinde misafir ederek keyifli bir atmosfer oluşturdu. Ayrıca, kendisini dinlemek için gelen meslektaşlarına da selam durdu.

İDDİALI GELİR HESAPLAMALARI

Bu konserler sayesinde Megastar’ın 500 milyon TL’ye yakın bir gelir elde ettiği iddia ediliyor. Tarkan’ın sahne performansı ve konuklarla zenginleştirilmiş gösterimi, hayranları tarafından büyük bir beğeni topladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Moskova’da Suikast Girişimi: Korgeneral Alexeyev Yaralandı

Moskova'da, Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alexeyev'e suikast teşebbüsü gerçekleştirildi. Olayın detayları henüz açıklanmadı.
Gündem

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başvuruları Başladı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın başvuru tarihleri açıklandı ve işlemler bugün itibarıyla başladı.
Gündem

Rusya Uluslararası Rezervlerinde Dikkat Çeken Artış

Rusya'nın uluslararası rezervleri, ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 10,43 artış göstererek 833,5 milyar dolara ulaştı.
Gündem

Kahramanmaraş Depreminde Dayanışma Vurgusu Yapıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş depreminin ardından Türk halkının örnek dayanışma gösterdiğini vurguladı ve felakete birlikte karşı konulduğunu belirtti.
Gündem

Japonya’da Kar Felaketi: 44 Ölü, Uyarılar Artıyor

Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi, 444 kişi ise yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.