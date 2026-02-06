Tarkan Konserlerinden Elde Ettiği Gelir Açıklandı

Megastar Tarkan, yedi yıl aradan sonra 10 konserlik bir dizi ile İstanbul’da hayranlarıyla yeniden buluştu. Volkswagen Arena’da gerçekleşen bu etkinlikler, büyük bir coşkuyla sona erdi. Tarkan, enerjisi, sahne performansı ve şarkılarıyla 70 bine yakın izleyiciye unutulmaz anlar yaşatırken, bazı konserlerinde sürpriz konuklar da sahne aldı.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNEDE

Megastar, Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan’ı sahnesinde misafir ederek keyifli bir atmosfer oluşturdu. Ayrıca, kendisini dinlemek için gelen meslektaşlarına da selam durdu.

İDDİALI GELİR HESAPLAMALARI

Bu konserler sayesinde Megastar’ın 500 milyon TL’ye yakın bir gelir elde ettiği iddia ediliyor. Tarkan’ın sahne performansı ve konuklarla zenginleştirilmiş gösterimi, hayranları tarafından büyük bir beğeni topladı.