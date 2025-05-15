Tartıştığı Motokuryeye Silah Doğrulttu

TARTIŞMA NEDENİYLE SİLAHLI TEHDİT

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki D-100 Karayolu’nda sabah saatlerinde, iddiaya göre, trafikte ilerleyen bir motokuryeyle otomobil sürücüsü arasında yol verme konusunda bir tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma sonucunda, otomobil sürücüsü yol kenarında durarak belinden çıkardığı silahı motokuryeye doğrulttu.

OLAY YERİNDE GİDERİLEN TEHDİT

Silahı motokuryeye doğrultan şüpheli, çevredeki kişilerin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. Bu gerilimli anlar, büyük bir paniğe sebep oldu ancak herhangi bir yara veya can kaybı yaşanmadı.