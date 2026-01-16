Taşacak Bu Deniz Dizisinde İzleyicileri Şok Eden Gelişmeler

TAŞACAK BU DENİZ’DE ŞAŞIRTAN GELİŞMELER

Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe gibi ünlü isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi, yeni bölümüyle yeniden ilgi odağı olmayı başardı. TRT 1’in dikkat çekici yapımlarından biri olan dizinin geçtiğimiz bölümünde, izleyicilerin dikkatini çeken olaylar yaşandı. Taşacak Bu Deniz’in son bölümünde, Oruç’un vurulmasının ardından gelişen olaylar, dizinin dinamiklerini tamamen alt üst ediyor.

ŞAŞIRTICI KARARLAR

Dizideki Eleni karakterinin, panik içerisinde ameliyatı hastane yerine sağlık ocağında gerçekleştirme kararı, yaşanan olayların seyrini etkiliyor. Bu karar, Eleni için geri dönülmesi zor sonuçları da beraberinde getiriyor ve izleyicilerin merakını artırıyor.