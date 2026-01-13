Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Dönemi Başlıyor

Bakanlıktan edinilen bilgiler doğrultusunda taşınmaz satışlarında ödeme sıklıkla taraflar arasında doğrudan gerçekleştiriliyor. Bu durum, kayıt dışı işlemlerle birlikte alıcı ve satıcı için dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlıyor. Aynı zamanda, tarafların yüksek miktarlarda nakit taşımasını gerektiren bu uygulama, hırsızlık gibi riskleri de beraberinde getiriyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ GETİRİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedefiyle, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi’ni taşınmaz satışlarında zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bu çerçevede Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te bir değişiklik çalışması yapıldı.

ÖDEMELER EŞ ZAMANLI OLACAK

Değişiklikle birlikte, 1 Mayıs 2026’dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin nakit, havale veya elektronik fon transferi yoluyla yapılması durumunda, bedelin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı bir biçimde el değiştirmesini sağlayan bir sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek. Söz konusu yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen görüşler ışığında taslağa nihai şeklini vermek hedefleniyor.