Tatil Sepeti’nin Hisse Devrinde 70 Milyon Euro Ödendi

Tatil Sepeti’nin devri tamamlandı

Tatil Sepeti’nin tamamı, 70 milyon euro karşılığında el değiştirdi. Tera Yatırım Teknoloji Holding, turizm alanındaki önemli yatırımlarından birini gerçekleştirerek satın alma işlemini başarıyla tamamladı.

Devralma süreci başarıyla sonuçlandı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, devralma sürecinin tüm aşamaları olumlu şekilde sonuçlanmış durumda. Önceden kamuoyuna duyurulan bu süreç, ilgili taraflarla gereken imzaların atılmasıyla hukuki olarak kesinlik kazandı.

Tatil Sepeti’nin geçmişi

2002 yılında kurulan ve 2004 yılında faaliyetlerine başlayan Tatil Sepeti, böylelikle resmi olarak yeni sahiplerine kavuşmuş oldu.

Anlaşmanın mali detayları

Şirket tarafından sağlanan verilere göre, Tatil Sepeti’nin yüzde 100 hissesinin devri için yapılan 70 milyon euroluk ödemenin, güncel döviz kuruyla yaklaşık 3,7 milyar liraya denk geldiği belirtildi.

Sözleşmeye dair bilgiler

Tera Yatırım’ın bağlı ortaklığı Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ile satıcılar arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi 17 Kasım 2025 tarihinde imzalandı.