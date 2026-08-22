Tayini Çıkan Öğretmenlerin Eksik Yollukları Hesaplanacak

Eğitim
Öğretmen, tahtada yazı yazarken elinde para tutuyor
Öğretmenlerin yer değişikliği sürecinde yolluk hesaplamalarında yaşanan sorunlar, eğitim camiasında önemli bir tartışma konusu haline geldi.
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Milli Eğitim Bakanlığı, binlerce öğretmeni ilgilendiren iller arası özür grubu yer değişikliği sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde açıkladı. Öğretmenlerin büyük bölümü ilişik kesme ve göreve başlama süreçlerini tamamladı. İl dışına tayini çıkan öğretmenlere ödenecek yolluklar için hesaplama çalışmaları da başladı. Ancak çok sayıda okul yönetimi yollukları eksik hesapladı.

İLÇE HESABI YOLLUK TUTARINI DEĞİŞTİRİYOR

Pek çok okul ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yolluk hesaplamalarını ilden ile yaptı. İstanbul Fatih’te görev yapan bir öğretmenin Ankara Şereflikoçhisar’a tayini çıktı. Yolluk tutarı İstanbul’dan Ankara’ya otobüs bileti üzerinden hesaplandı. Doğru hesaplama ise ilçeler arası mesafe ve bedeli içeren rayiç bedel evrakına göre yapılmalıydı. Bu evraklar ilçelerdeki şoförler odalarından temin edilebiliyor.

SENDİKALARA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Öğretmenlerin ilişik kesme süreçlerinde yaşadığı sorunları çözmek sendikaların görevi. Sendikaların gerekli yönlendirmeleri yapması gerekiyor. Yapılan hatalar ilçe müdürlükleriyle görüşülerek düzeltilmeli.

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