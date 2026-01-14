Tayland’da Vinç Düşmesiyle Tren Devrildi: 32 Ölü

tayland-da-vinc-dusmesiyle-tren-devrildi-32-olu

Tayland’ın başkenti Bangkok’tan kuzeydoğuya hareket eden bir tren, yüksek hızlı tren inşaatında kullanılan bir vincin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi. Olay, Nakhon Ratchasima eyaletinin Sikhio ilçesinde, Bangkok’un 230 kilometre kuzeydoğusundaki bir inşaat alanında meydana geldi. Polis, belirtilen vincin, seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü duyurdu.

32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, tren kazasında 195 yolcunun yanı sıra mürettebat dahil toplam 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7’si ağır olmak üzere 64 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Trenin raydan çıkması sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine de yer verildi. Ulaştırma Bakanı, kazanın nedenlerini belirlemek amacıyla soruşturma başlatılmasına karar verdiğini belirtti.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME GELDİ

Tayland Başbakanı, kazaların ‘çok sık’ yaşandığını belirterek, “Önceki kazalarda da adı geçen aynı şirket olduğunu duyduğum için inşaat şirketlerini kara listeye almak adına yasayı değiştirmek için gerekenin yapılmasının vakti geldi” şeklinde konuştu. Yaralıların bir kısmının tedaviye alındığı, olay yerinde alternatif güzergahlar için acil durum merkezi kurulduğu ifade edildi. Ölü sayısının artış göstermesi bekleniyor.

