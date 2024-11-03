Tayvan’ı Vuran Tayfun: 3 Can Kaybı Var

TAYVAN’DA TAYFUNUN ETKİLERİ SÜRÜYOR

Tayvan’da Kong-rey Tayfunu hala etkisini hissettiriyor. Tayvan ajansı CNA’nın bildirdiklerine göre, Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), tayfunun neden olduğu maddi hasarın 10 bin 831 vaka ile kayda geçtiğini aktarıyor.

CAN KAYBI VE YARALANMALAR YAŞANDI

Nantou ilinde, bir ağaç devrilerek çarpan küçük kamyonette yolculuk yapan 56 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti. Başkent Taipei’de motosiklet süren 48 yaşındaki bir kişi, devrilen elektrik direği sebebiyle yaşamını yitirdi. Üçüncü can kaybı ise Taoyuan şehrinde bir inşaat platformundan düşen göçmen işçi olarak belirtildi. Tayfunun neden olduğu şiddetli fırtına ve seller sonucunda 690 kişi yaralandı. Zarar görenler için kurulan 10 acil durum barınağında halen 155 kişinin barındığı kaydedildi.

TAYFUNUN YOL AÇTIĞI BÜYÜK HASAR

Şiddetli rüzgar ve yağmur, adanın genelinde sellere ve toprak kaymalarına neden oldu, bu da evler, yollar ve kritik altyapıya zarar verdi. Tayfun sebebiyle 950 binden fazla haneye elektrik verilmezken, 63 binden fazla hanenin suyu kesildi. Halen en az 32 bin haneye elektrik, 1240 haneye ise su sağlanamadı. Hsinchu, Taoyuan ve Hualien bölgelerinde yollar kapalı durumda kalırken, Taichung ve Nantou’da da çok sayıda yol hasar gördü. Tarım sektöründe tayfun, 480 milyon Yeni Tayvan doları (15 milyon dolar) maddi zarara yol açarken, en büyük zarar Hualien ve Yulin illerinde kaydedildi.

PASİFİK’TEKİ 21. TAYFUN

Kong-rey Tayfunu, 31 Ekim’de Tayvan’ın güneydoğu kıyısındaki Taitung ilinin Çınggong kasabasına ulaşmış ve burada iç kesimlere doğru kuzey-kuzeybatı yönüne ilerleyerek zayıflamış ve tropikal depresyona dönüşmüştü. Tayfun, Tayvan’ın karşı kıyısındaki Çin’in doğu kıyısındaki Fucien eyaletinde de alarm durumunun ilan edilmesine yol açtı. Saatteki hızı 184 kilometreye ulaşan sürekli rüzgarlar taşıyan Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen 21. tayfun olma özelliğini taşıyor.