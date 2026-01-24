TBF’den Ergin Ataman’a Yönelik Tezahüratlara İnceleme Talebi

tbf-den-ergin-ataman-a-yonelik-tezahuratlara-inceleme-talebi

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU İNCELEME TALEBİNDE BULUNDU

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Avrupa Ligi’nin 24. haftasında gerçekleştirilen Maccabi Rapyd-Panathinaikos mücadelesinde, Panathinaikos’ın Başantrenörü Ergin Ataman’a yönelik yapılan küfürlü tezahüratlar dolayısıyla inceleme talep etti.

TBF’nin resmi web sayfasında yayımlanan açıklamada, İsrailli taraftarların sergilediği tezahüratların sporun evrensel değerleriyle örtüşmediği ifade edildi. Federasyon, bu tür davranışları kınamakla kalmayıp, sporun birleştirici gücüne olan inançlarını da vurguladı.

SPORUN EVRENSEL DEĞERLERİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Avrupa Ligi’nde oynanan Maccabi Rapyd-Panathinaikos müsabakası sırasında A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman’a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz. Avrupa Ligi yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz.”

EURO LİG YÖNETİMİNDEN İNCELEME TALEBİ

Federasyon, A Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’a yönelik gerçekleştirilen bu tezahüratları bir kez daha kınayarak, Avrupa Ligi yönetiminden konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını talep etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TBF’den Ergin Ataman’a Yönelik Tezahüratlara Kınama

Türkiye Basketbol Federasyonu, Maccabi Rapyd-Panathinaikos karşılaşmasında Ergin Ataman'a yapılan küfürlü tezahüratlar için Avrupa Ligi yönetimine inceleme talebinde bulundu.
Gündem

Meteoroloji’den Hafta Sonu Yağış ve Uyarı Açıklaması

Meteoroloji, hafta sonu Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı olacağına dikkat çekti. Antalya çevresinde kuvvetli yağış, bazı illerde ise kar bekleniyor.
Gündem

Balıkesir Sındırgı’da Peş Peşe Depremler Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Gece 00.24'te yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Gündem

Nişantaşı’nda Kiracı Krizi: Mahkeme Tahliye Kararı Verdi

Nişantaşı'nda bir ev sahibinin, kiracıdan daireyi boşaltmasını istemesi sonucu yaşanan tahliye anlaşmazlığı mahkeme tarafından çözüme kavuşturuldu. Kiracı, yargı sürecine gitti.
Gündem

Galatasaray Oulai İçin Yüklü Bonservis Teklifi Yaptı

Galatasaray, Trabzonspor'un genç yeteneği Oulai için teklifini güncelledi. Oulai'nin yeni adresinin Galatasaray olabileceği iddia ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.