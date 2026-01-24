TBF’den Ergin Ataman’a Yönelik Tezahüratlara İnceleme Talebi

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU İNCELEME TALEBİNDE BULUNDU

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Avrupa Ligi’nin 24. haftasında gerçekleştirilen Maccabi Rapyd-Panathinaikos mücadelesinde, Panathinaikos’ın Başantrenörü Ergin Ataman’a yönelik yapılan küfürlü tezahüratlar dolayısıyla inceleme talep etti.

TBF’nin resmi web sayfasında yayımlanan açıklamada, İsrailli taraftarların sergilediği tezahüratların sporun evrensel değerleriyle örtüşmediği ifade edildi. Federasyon, bu tür davranışları kınamakla kalmayıp, sporun birleştirici gücüne olan inançlarını da vurguladı.

SPORUN EVRENSEL DEĞERLERİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Avrupa Ligi’nde oynanan Maccabi Rapyd-Panathinaikos müsabakası sırasında A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman’a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz. Avrupa Ligi yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz.”

EURO LİG YÖNETİMİNDEN İNCELEME TALEBİ

Federasyon, A Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’a yönelik gerçekleştirilen bu tezahüratları bir kez daha kınayarak, Avrupa Ligi yönetiminden konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını talep etti.