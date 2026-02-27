TBMM Başkanı Kurtulmuş Ramazan’da Şehit Aileleriyle Buluştu

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE İFTAR PROGRAMI

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla Meclis Tören Salonu’nda şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeği düzenledi. Kurtulmuş, konuşmasında TBMM’nin milli iradenin merkezi ve demokrasinin kalbi olduğunu ifade ederek, ramazan ayının herkesin ruhsal olgunluğuna katkı sağladığını belirtti. Kurtulmuş, ramazanın dayanışmayı, paylaşmayı ve yardımlaşmayı artırdığına dikkat çekti.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN TARİHİ DEĞERLENDİRME

Kurtulmuş, konuşmasında şehit ailelerinin ve gazilerin acılarını paylaştığını vurguladı. Geçmişte milletin güçlü duruşunun, dayanışma ruhunu ve “i’la-yi kelimetullah” mücadelesini öne çıkardığını dile getiren Kurtulmuş, milletin her türlü zulme karşı boyun eğmediğini açıkladı. Bu ruhun, geçmişten gelen nizam-ı alem idealinin bir yansıması olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Türk milletinin karşılaşacağı zorlukların en üst noktasının şehadet olduğunu kaydetti.

BİR ÜLKE OLARAK KAYBEDİLEN DEĞERLERİ İNŞA ETMEK

Kurtulmuş, “Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim” anlayışıyla hareket eden milletin gazilik ruhuyla ayakta durduğunu ifade etti. Kendi ailesinin bir gazisinin hikayesini anlatarak, milletin en zor şartlarda bile büyük başarılara imza attığını söyledi. Kurtulmuş, şehitlerin hatıralarına sahip çıkmanın milli bir görev olduğunu belirtti.

TARİHSEL BİR DÖNÜM NOKTASI

Kurtulmuş, Türkiye’nin terör ve şiddet sarmalını geride bırakacağını, terör örgütünün silahlarını bırakmasıyla yeni bir döneme geçileceğinin altını çizdi. Şehitlerin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmadığını vurgulayan Kurtulmuş, bölgedeki yerleşimlerin insanlar üzerindeki etkisine değindi. Bu süreçte barış ve kardeşlik ruhunu yeniden inşa etmenin önemiyle birlikte teröristle mücadelede verilen her türlü uğraşın asla boşa gitmeyeceğinin altını çizdi.

KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA RUHUNUN ÖNEMİ

Kurtulmuş, bölge halkları arasında asla aranın girmediğini belirterek, terörün neden olduğu acılara dikkat çekti. Türkiye’nin, bölgenin amiral gemisi ve yeni dünyanın yükselen yıldızı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, milli dayanışma ruhunun çevre ülkelere örnek teşkil edeceğini söyledi. Bu dayanışmanın Türk milletinin yeniden tarih yazacağı bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

KUZey Kıbrıs’A VURGU

TBMM Başkanı Kurtulmuş, anlattıkları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, iki devletli çözümden başka bir çözümün olmadığı bir süreci yaşıyor.” diyen Kurtulmuş, aslında Kıbrıs ve Türkiye’nin ayrı şeyler olmadığına dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs’ın varlığının, Türk milletinin gücünün bir testamenti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, programın sonunda katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi.