TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni Bir Dönemin Eşiğindeyiz

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN ŞEHİT AİLELERİNE İFTAR

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, konuşmasında, TBMM’nin milli iradenin merkezi ve demokrasinin kalbi olduğunu belirterek, Ramazan ayının manevi ikliminin bireylerin olgunlaşmasına vesile olduğunu ifade etti.

RAMAZAN DAYANIŞMA VE PAYLAŞIM AYI

Kurtulmuş, ramazanın aynı zamanda dayanışma, paylaşma, yardımlaşma ve yoksul- zengin ayrımını ortadan kaldıran bir ay olduğunu dile getirdi. “Cenabıallah bu ülkeyi, bütün aziz milletimizi ve İslam dünyasını ramazandan en iyi şekilde istifade edenlerden olmayı nasip eylesin” diyerek sözlerine devam etti. Acıların hala taze olduğunu anımsatan Kurtulmuş, acıları paylaştıklarını ve onlarla birlikte hissettiklerini söyledi.

DAYANIŞMA RUHU VE GAZİLİK

Kurtulmuş, milletin güçlü bir şekilde ayakta durmasının, dayanışma ruhu ve “i’la-yi kelimetullah” mücadelesine dayandığını vurguladı. “Nice zulümler gördük, nice işgaller ve baskılar gördük ama hiç boyun eğmedik” diyerek, bu ruhun millete yön veren önemli bir temel oluşturduğunu belirtti. Türk milletinin zorluklarla karşılaşmasının şehadet mertebesine kadar ulaşabileceğini söyleyen Kurtulmuş, “Buna inanmış bir milletin karşısında duracak hiçbir ferdin, hiçbir ülkenin bulunmadığı” mesajını verdi.

GEÇMİŞTEN GÜNE DİRENÇ

Kurtulmuş, Sakarya Meydan Muharebesi gazisi dedesi ile onur duyduğunu ifade ederek, “Bu millet, en zor şartları aşmayı başardı, bundan sonra da Allah’ın izniyle başaracağız” dedi. Şehitlerin ve gazilerin hatıralarının birbirine bağlı olduğunu belirten Kurtulmuş, bu hatıralara sahip çıkmanın milli bir görev olduğunu söyledi.

TERÖR İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Kurtulmuş, Türkiye’nin terör sarmalını geride bırakacağını belirterek, “Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz. Bu süreçte şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamıştır” şeklinde konuştu. Ayrıca, bölgedeki tarihsel ayrımların insanları düşmanlaştırmak yerine birlik beraberlik oluşturduğunu paylaşarak, “Kardeşler, aralarını kendileri buldular” dedi.

UZLAŞMA METNİ

Kurtulmuş, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan bahsetti. Komisyonda yapılan görüşmelerde, tüm kesimlerin ortak noktada buluştuğunu ifade etti. “Geride kalmayacak bir metin, halkın uzlaşmasını sağlayacak bir çalışma” şeklinde özetlediği raporu sundu.

DAHA GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN EL BİRLİĞİ

Kurtulmuş, ülkesinde herhangi bir Türk veya Kürt’ün düşmanlık gösterdiği bir durum olmadığını belirtirken, terör örgütünün silahları bıraktığını ve Türkiye’nin barış içinde bir geleceğe gitmesi gerektiğini söyledi. “Bu ruhu kaybetmeyeceğiz, bu dayanışmanın örneği tüm İslam dünyasına yayılacaktır” şeklinde ifade etti.

KUZey KIBRIS’IN ÖNEMİ

Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Kıbrıs’ı Türkiye’den ayrılan bir varlık olarak düşünenler hüsran içerisindedir” dedi. Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’nin coğrafi ve millet olarak bir bütün olduğunu vurguladı.

ŞEHİT PİLOTUN ANILDIĞI ANMA

Programda, TBMM Başkanı Kurtulmuş şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ı da andı. İftar programının sonunda, Kurtulmuş ve diğer katılımcılar, şehit aileleri ve gazilerle birlikte fotoğraf çektirdi.