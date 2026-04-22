TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Özgür Özel’i Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ağırladı.

Görüşme, yaklaşık iki saat sürdü. Bu süre zarfında Özel, Kurtulmuş’a ara seçimlerle ilgili bir dosya takdim etti. CHP lideri, uzlaşma sağlanması amacıyla Kurtulmuş’tan siyasi partiler arasında diyalog geliştirilmesini talep etti.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından bir basın toplantısı gerçekleştiren Özel, ara seçimlerin anayasa gerekliliğine vurgu yaparak, “Meclis Başkanı’nın hepimizi çağırmasını bekliyoruz. Bu konuya ilişkin Danışma Kurulu’nun toplanması gerekiyor. Aksi takdirde partiler de bu çağrıyı yapabilir.” diye konuştu.

SİNE-İ MİLLET TARTIŞMALARI VE AÇIKLAMALAR

CHP lideri, sine-i millet tartışmalarıyla ilgili olarak, “Millet eline bayrak verdiyse o bayrağı bırakmayacaksın. Partide, Meclis’te ve belediyelerde görevlerimizin başındayız, bunun dışındaki her formülü tüm seçenekleriyle değerlendiriyoruz.” şeklinde ifade etti.

ARA SEÇİM HEDEFİ

Ara seçim çağrısını yineleyen Özel, “Seçim bölgem Manisa’dan başlayarak, Manisa’ya sandık koyarak Türkiye’nin en geniş coğrafyasında ara seçime gidelim. Kaçmıyorsanız ara seçimden, elinizi açın, en geniş coğrafyada yapalım. Ara seçimin 8 milletvekili için olanına da 30 vekille olana da genişletilmiş olana da hemen bu haziranda varız.” dedi.

Özel, dünkü grup toplantısında da ara seçim teklifini dile getirmişti. Gerektiği takdirde CHP’li 50-55 milletvekilinin istifa ederek Türkiye’yi genişletilmiş bir ara seçime götürebileceğinin altını çizdi.

SİNE-İ MİLLET TANIMI

Sine-i millete dönmek, Türkiye siyasi tarihinde siyasi temsil meşruiyetini kaybettiği düşünülen TBMM’den ayrılarak siyasete halk içerisinde devam etme anlamına geliyor. Türkiye’de çok partili dönemin başlangıcından itibaren bu ifade kullanılan bir kavram olmakla birlikte, fiili olarak şu ana kadar herhangi bir siyasi parti tarafından uygulamaya konmamıştır.

Sine-i millete dönmeyi pratiğe döken tek örnek ise, 1989’da Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, meclisteki gerekli oy oranını sağlamayan DYP üyesi Murat Sökmenoğlu’nun istifasıdır. Sökmenoğlu, bu durumu protesto amacıyla milletvekilliğinden ayrılmıştır.