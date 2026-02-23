TBMM Başkanından Partilere Ziyaret Programı

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, PARTİ GRUPLARINI ZİYARET EDECEK

Terörsüz Türkiye süreci doğrultusunda oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporu tamamlandı. Bu gelişmenin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki siyasi partilerin gruplarını ziyaret edecek.

Ziyaret programına ilişkin Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kurtulmuş’un 24 Şubat Salı günü 12:00’de Milliyetçi Hareket Partisi, 15:30’da Cumhuriyet Halk Partisi ve 16:30’da Demokrasi ve Muhafazakâr Parti’nin gruplarını ziyaret edeceği duyuruldu. Takip eden gün 25 Şubat Çarşamba günü ise Kurtulmuş’un 15:00’te Yeni Yol Partisi ve 16:00’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gruplarıyla bir araya geleceği belirtildi.