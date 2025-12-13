TBMM’de Bütçe Görüşmeleri Enerji ve Sağlık İçin Başladı

TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçelerini değerlendirmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlık yaptığı oturumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bütçeye dair sunum yaptı. Bakan Bayraktar, madencilik faaliyetlerinde iş sağlığı ve çevre güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimlerin önemine vurgu yaparak, “Bu kapsamda, 2025 yılı Kasım sonu itibarıyla aylık ortalama 775 saha denetimi yaptık. Bu dönemde 1578 firmaya idari para cezası uyguladık. Ayrıca 2 bin 225 adet faaliyet durdurma tedbiri aldık” şeklinde bilgi verdi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLARDA REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI

Bakan Bayraktar, madencilik faaliyetlerinin çevresel uyumu için yürütülen rehabilitasyon çalışmalarına dair de bilgi vererek, Temmuz ayında yapılan düzenlemelerle yatırımcıların rehabilitasyon yükümlülüklerinin artırıldığını ifade etti. “Ayrıca, ruhsat sahiplerinden tahsil edilen rehabilitasyon bedelinin iki katının üzerine çıkarılması sağlandı ve madencilik faaliyetleri ile eş zamanlı yürütülecektir. Bugüne kadar 18 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan rehabilite edilmiş ve yaklaşık 24 milyon ağaç dikilmiştir” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin altın dahil maden ithalatının 2024 yılında yaklaşık 32 milyar doları bulduğunu ekledi.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE REKOR DÜZEY

Bakan Bayraktar, doğal gazda üretim rekorlarının kırılmaya devam ettiğini belirtti ve “Yurt içi ve yurt dışındaki kara ve deniz sahalarımızda günlük doğal gaz üretimimizi 22 milyon metreküpün üzerine çıkararak üretim rekoru kırdık. Bu üretim seviyesi, konut tüketiminin yüzde 42’sine, sanayi tüketiminin yüzde 63’üne, toplam doğal gaz talebinin ise yüzde 15’ine karşılık gelmektedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, LNG alanındaki yatırımlar neticesinde günlük gazlaştırma kapasitelerinin beş katına çıkarak 161 milyon metreküpe ulaştığına dikkat çekti.

ULTRA DERİN DENİZ SONDAJİ VE YENİ REZERVLER

Bakan Bayraktar, iki adet ultra derin deniz sondaj gemisini filoya katıldığını aktardı ve “Bu gemilerden ilki eylül ayında, ikincisi ise bu ayın başında Mavi Vatanımıza ulaşmıştır. Türkiye, böylece dünyanın en büyük dördüncü arama ve üretim filosuna sahip olmuştur” dedi. Ayrıca, Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin artırılması için çalışmaların sürdüğünü ve yalnızca son bir yılda günlük 9,5 milyon metreküpe ulaşıldığını belirtti.

PETROL ALANINDA BÜYÜME HEDEFİ

Bakan Bayraktar, petrol alanındaki çalışmalar hakkında da bilgi vererek, “Şırnak Gabar’da tarihin en büyük petrol rezervini keşfettik. Geçen yıl bu zamanlarda Gabar’da günlük 61 bin varil olan üretim miktarımız, bugün 81 bin varil seviyesine çıkmıştır. Bu sahadaki başarı, yalnızca üretim rakamlarıyla sınırlı değil” dedi. 2025 yılında toplam 182 kara ve 17 deniz sondajının tamamlanacağını ekledi.

ELEKTRİK TALEBİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

2022 yılında elektrik talebinin arttığına dikkat çeken Bayraktar, “Bu yıl elektrik talebinde hem günlük hem de aylık bazda yeni rekorlar kırıldı. Yılda 1 trilyon kWh’i aşacak” şeklinde sürdü. Son bir yılda, yaklaşık 7 bin 500 MW’ın üzerindeki enerji kapasitesinin devreye alındığı bilgisini paylaşarak, “Eğer bu üretimi doğal gazdan yapmış olsaydık, yaklaşık 12 milyar dolar ek ithalat gerekecekti” ifadesini kullandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAKİ HEDEFLER

Bakan Bayraktar, toplam rüzgar ve güneş kurulu gücünün önümüzdeki 10 yılda üç katına çıkacağını belirtti. “Bu yıl, Manisa Demirköprü Barajı üzerinde Türkiye’nin ilk yüzer YEKA-GES Projesi’ni hayata geçireceğiz. 2035 yılına kadar 30 milyar dolarlık yatırımla yeni yüksek gerilim hatları inşa edeceğiz.” Diğer yandan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin tamamlandığında elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacağını ifade etti.

DİĞER ÜLKELERDEKİ ENERJİ İŞBİRLİKLERİ

Bakan Bayraktar, uluslararası enerji iş birliklerine de değinerek, “Somali’de 2026 yılında ilk sondajı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ve “Dışa bağımlılığımızı azaltmak adına, birçok ülkede enerji arama çalışmalarını sürdürüyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik attığı adımları, hedefleri ve sonuçlarını da aktardı.