TBMM’de En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin TL Oluyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek amacıyla Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında bir araya geldi. Görüşmeler sırasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, teklifin en düşük emekli aylığını artıran yedinci maddesi kabul edildi. Teklif doğrultusunda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18,40 oranında bir artışla 20 bin TL’ye çıkarıldı. 3 bin 119 liralık zamın 1 Ocak’tan itibaren uygulanacağı belirtildi. Ayrıca işverenlere sağlanan asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya yükseltildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenleme ile, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlara ve hak sahiplerine, 2026 yılının Ocak ayından itibaren dosya bazında aylık asgari ödeme tutarının 20 bin lira olarak revize edileceği duyuruldu.

DEVLET MEMURLARINDA DİSİPLİN CEZALARI

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen diğer maddeler arasında, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı çerçevesinde devlet memurlarının disiplin cezalarının yargı kararı ile iptali durumunda geçerli olacak zaman aşımı süresine dair bir düzenleme de bulunuyor. Bu kapsamda, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren en fazla 2 yıl içinde disiplin cezasının verilmemesi durumunda ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğrayacağı ifade edildi. Eğer disiplin cezası yargı kararı ile iptal edilirse, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin cezası zaman aşımı süresi içinde, zaman aşımının dolması veya 6 aydan daha az süre kalması halinde en geç 6 ay içinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden tesis edilebilecek.

ELECTRIC SCOOTER KARARI

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliğini denetleme yetkisi tanınıyor. Bu düzenleme ile Bakanlık, denetimlerde aykırı durumlarla ilgili olarak sorumlular hakkında idari para cezası uygulamak amacıyla tutanak düzenleme yetkisine sahip olacak. TBMM Genel Kurulu’nda CHP ve İYİ Parti milletvekilleri “kürsü işgal” eylemi gerçekleştirildi.

GENEL KURUL’DA TARTIŞMA

Kanun teklifinin, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören maddesi üzerine yapılan görüşmeler öncesinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Milletimiz, kimin emeklinin yanında, kimin emeklinin hakkının karşısında olduğunu görecek.” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise muhalefetin her maddede önerge vererek Meclis’i çalıştırmadığını ifade etti. Zengin, muhalefet milletvekillerini “yalan söylemekle” suçlayarak, “Emeklileri en fazla düşünen partiyiz. Bugüne kadar en çok oy aldığımız kitle garibanlar. Siz zenginlerden oy almakla övünen bir partisiniz, biz bu ülkenin garibanlarından oy alarak bugünlere geldik. Türkiye’nin makro dengelerini, gerçeklerimizi bilerek, ülkemizin mali dengeleri daha iyi olduğunda daha fazlasını biz vereceğiz.” diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “16 bin 881 lira olan bir maaşı getirdiniz, 18 bin 839 liraya çıkardınız ve yüzde 18,70 zam yaptınız. Peki SSK’dan maaş alanlara, aynı zamanda Bağ-Kur’dan emekli olanlara niye yüzde 12,19 verdiniz? Gelin, bunu da hep beraber düzeltelim.” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise emekli aylığına yapılan zammın az olduğunu belirterek, “Bu millete bin lirayı reva görüyorsunuz. Biz itiraz etmeye, emeklinin hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz.” dedi.

Demokrat Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, muhalefet milletvekillerinin emekli aylığının yükseltilmesi konusundaki taleplerinin dikkate alınmadığını söyledi. Yedinci maddeye ilişkin oylama öncesinde, CHP’li milletvekillerinin talebiyle yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, toplantı yeter sayısı bulunmasına rağmen bir milletvekilinin Genel Kurul Salonu’nda yer almaması üzerine CHP ve İYİ Partili milletvekilleri “kürsü işgaline” geçiş yaptı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara vermek zorunda kaldı. Aranın ardından, Adan, “TBMM’yi yönetirken büyük bir şuurla yönetiyorum. Hepinize saygım var. Bugün benim yönettiğim bir ortamda ciddi bir saygısızlık, terbiyesizlik yapılmıştır.” dedi. TBMM Başkanvekili Adan, kanun teklifinin 8’inci maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime tekrar ara verdi. Aranın ardından, komisyondan yeterli katılım olmaması sebebiyle Adan, birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.