Tbmm’de Gergin Anlar, Bahçeli Dervişoğlu’na Selam Vermedi

TBMM’DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Filistin halkına uygulanan soykırım ve zulümler ile kıtlık politikaları üzerine güncel durumu görüşmek üzere, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ve tüm siyasi grupların genel başkan ve grup başkanvekilleri bir araya geldi.

GERGİNLİK GÖZLERDEN KAÇMADI

Genel Kurul’a ilk gelen isimlerden biri olan MHP lideri Bahçeli, kuruldaki sırasını alırken, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu salona girdiğinde ikili arasında bir gerginlik olduğu dikkati çekti. Dervişoğlu, MHP sıralarına başıyla selam verirken; MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın ayağa kalkma hareketi, ancak Dervişoğlu’nun İYİ Parti sıralarına geçtiği anlaşıldı. Ayrıca, MHP lideri Devlet Bahçeli, Dervişoğlu’na selam vermedi.

