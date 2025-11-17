TBMM’de Yabancı Sayısı ve Göç Politikaları Görüşüldü

TBMM PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU TOPLANDI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında bir araya geldi. Toplantının ilerleyen bölümlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu bütçeler üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

ÜLKEMİZDEKİ YABANCILAR 3 MİLYON 615 BİN 491 KİŞİDİR

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç politikasına dair bilgiler paylaştı. Yerlikaya, “31 Ekim 2025 itibarıyla ülkemizde yasal olarak kalış hakkı olan yabancıların sayısı 3 milyon 615 bin 491’dir. Bu rakamın 2 milyon 381 bin 326’sı geçici koruma statüsündeki Suriyelilerdir; 1 milyon 85 bin 40’ı ikamet izni bulunanlar ve 149 bin 125’i uluslararası koruma altında olanlardır” şeklinde konuştu. Ayrıca, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda bu yılın ilk 10 ayında, 3 bin 627 kişinin tutuklandığını belirtti.

TÜRKİYE GÖÇ YÖNETİMİNDE DÜNYA İÇİNDE ÖRNEK OLMAKTADIR

Türkiye’nin göç yönetimi konusunda yenilikçi çözümlere sahip olduğunu vurgulayan Yerlikaya, mobil göç noktası araçlarıyla kişilerin durumu yerinde sorgulanabiliyor. Bu yöntem sayesinde, hem düzensiz göçle etkin bir şekilde mücadele ediliyor hem de uluslararası koruma altında bulunanların kimlik tespiti hızla gerçekleştiriliyor.

6 MİLYON 28 BİN YABANCIYA KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI

19 Temmuz 2023 itibariyle uygulamaya geçen plan sayesinde, 31 Ekim 2025 tarihine kadar 6 milyon 28 bin 814 yabancının kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Bu kontroller sırasında 236 bin 212 düzensiz göçmen tespit edildi. 2024 yılının ilk 3 ayında yapılan sorgulamalarda her 100 kişiden 74,5’inin düzensiz göçmen olduğu belirtilirken, bu oranın günümüzde 1,4’e düştüğü ifade edildi.

SURİYELİLERİN VATANA DÖNÜŞÜ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Suriye’deki durumun düzelmesiyle birlikte, 9 Aralık 2024-12 Kasım 2025 tarihleri arasında 557 bin 702 Suriyeli gönüllü ve güvenli bir şekilde vatanlarına dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana toplamda 1 milyon 297 bin 705 Suriyelinin geri dönüş gerçekleştirdiği belirtiliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ RİSK HARİTALARI SUÇLARI ÖNLÜYOR

Bütçe içerisinde Bakanlığın payının yüzde 8,56 olduğunu açıklayan Yerlikaya, 2026 yılı bütçesinin 1 trilyon 476 milyar lira olduğunu belirtti. Asayiş politikalarıyla ilgili olarak, yasa dışı suçlarla daha proaktif bir yaklaşımla mücadele ettiklerini, olayların oluşmasını engellemek için veri analitiği ve yapay zeka destekli risk haritalarını kullandıklarını vurguladı.

OLAY SAYILARINDA UZUN ZAMANDIR GÖRÜLMEMİŞ DÜŞÜŞ

Yerlikaya, kişilere karşı işlenen suçların 2024 yılında yüzde 7,8 oranında azaldığını belirtti. Mal varlığına karşı işlenen suçların ise, 2024 yılının ilk 10 ayında toplam 170 bin 104 iken, 2025 yılının ilk 10 ayında bu sayının yüzde 22,6 azaldığını ve 38 bin 409 düştüğünü aktardı. Hırsızlık suçlarında da benzer bir azalmanın olduğuna dikkat çekti.

99 BİN 327 ŞAHIS ÜZERİNDEN HAREKET OLDU

Güvenlik güçleri tarafından bu yıl içinde, hapis cezası olan 166 bin 692 kişinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, ruhsatsız silahlarla ilgili de özel ekipler kurarak yoğun bir mücadele verdiklerini ifade etti. 41 bin 750’si ruhsatsız olmak üzere 90 bin 574 silah ele geçirilirken, 99 bin 327 kişi üzerinde işlem yapıldığı bildirildi.

OLAYLARA MÜDAHALE SÜRELERİ DE ÖNEMLİ ŞEKİLDE AZALDI

Bakan Yerlikaya, olaylara müdahale sürelerinin de tarihsel olarak en hızlı seviyeye geldiğine dair bilgiler aktardı. Emniyet teşkilatındaki önleyici ekip sayısının artırıldığını belirterek, olaylara müdahale oranının önemli ölçüde yükseldiğini bildirdi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETDE AZALMA GÖRÜLÜYOR

Kadına yönelik şiddetle mücadelede Türkiye’nin olumlu bir seyir izlediğini belirten Yerlikaya, “Dünyada kadına yönelik şiddet oranları artarken, Türkiye’de azalma eğilimi göstermektedir” dedi. 2024 yılının ilk 10 ayında 217 kadın cinayeti işlendiğini ve bu oranın, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 oranında azaldığını açıkladı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yerlikaya, 2025 yılında 552 suç örgütünün çökertildiğini ve 6 bin 788 örgüt üyesinin tutuklandığını duyurdu. Aynı zamanda, 76 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğunu belirtti.

YASADIŞI FAALİYETLERİ TESPİT EDİYORUZ

Bakan Yerlikaya, yurt içinde ve dışında yasadışı faaliyetlerin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktarırken, 2025 yılının ilk 10 ayında 305’i kırmızı bültenle olmak üzere toplam 395 yabancının yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya’nın sunumlarının ardından toplantı, milletvekillerinin görüş ve önerileriyle sürdü.