TBMM’de Yoklama Düzenlemesinde Önemli Değişiklikler

AK Parti, TBMM İç Tüzüğü’nde köklü değişiklikler yapmayı hedefleyen taslağını büyük ölçüde nihayete erdirdi. Taslakta, yoklama talebine dair yeni kuralların getirileceği ifade ediliyor.

SAYI 20’DEN 30’A YÜKSELTİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, yoklama talebi için gerekli olan milletvekili sayısı 20’den 30’a çıkarılacak. Ayrıca, yoklama talep eden bu 30 milletvekilinin, yoklama süresi boyunca Genel Kurul’da bulunma zorunluluğu getirilecek.

YOKLAMADAN KAÇMA DURUMUNDA MAAŞ KESİNTİSİ OLACAK

Mevcut durumda, yoklama talep eden bazı milletvekillerinin yoklama esnasında salondan ayrılması, çalışmaların uzamasına neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle bu durumun önüne geçilecek. Değişiklikle, yoklama talep eden milletvekilleri, yoklama tamamlanana dek Genel Kurul salonundan ayrılmayacaklar.

GECİKTİRME YÖNTEMLERİ ENGELLENİYOR

Yeni kurallar, yoklama talep edip ardından salondan ayrılan milletvekillerinin maaşlarında kesinti yapılmasını öngörüyor. Bu adım, yoklama üzerinden gerçekleşen geciktirme yöntemlerinin engellenmesi ve Meclis’in çalışmalarının hızlandırılması amacı taşıyor. Aynı zamanda, maaş kesintisinin milletvekillerinin oturumlara düzenli katılımlarını teşvik edeceği ve yasama süreçlerinin daha çabuk ve kesintisiz bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunması bekleniyor.