TBMM’den Emekli Aylığına Yüzde 18 Artış

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek için Meclis Başkanvekili Celal Adan yönetiminde toplandı. Görüşmeler sırasında zaman zaman gerginlikler meydana gelirken, teklifin en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören yedinci maddesi kabul edildi. Bu düzenlemeyle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18.40’lık artışla 20 bin TL’ye yükseltildi. 3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Bunun yanı sıra işverenlere sunulan asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya artırıldı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlara yönelik olarak, 16 bin 881 lira olan asgari ödeme tutarı, 2026 yılının ocak ayından itibaren 20 bin lira olarak belirlendi.

DEVLET MEMURLARINA DÜZENLEME

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen maddelere göre, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda devlet memurlarının disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda uygulanacak zaman aşımı süresine yönelik bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren en fazla 2 yıl içinde ceza verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrayacak. Ayrıca, disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin cezası, zaman aşımı süresi içerisinde veya en geç 6 ay içerisinde gerekçesi dikkate alınarak yeniden tesis edilebilecek.

PAYLAŞIMLI ELEKTRİKLİ SKUTER DÜZENLEMESİ

Karayolları Trafik Kanunu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın görevlerine ilişkin bir düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda Bakanlık, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetlerini denetlemek ve aykırı durumlarla ilgili sorumlular hakkında idari para cezası tutanağı düzenleme yetkisine sahip olacak. Bu süreçte CHP ve İYİ Partili milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu’nda “kürsü işgali” eylemi gerçekleştirdi.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

Kanun teklifinin en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkarma maddesinin görüşmelerinden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Milletimiz, kimin emeklinin yanında, kimin emeklinin hakkının karşısında olduğunu görecek.” şeklinde ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise muhalefetin her maddede önerge vererek Meclis’i çalıştırmadığını belirtti. Zengin, muhalefet milletvekillerini “yalan söylemekle” suçlayarak, “Emeklileri en fazla düşünen partiyiz.” dedi. Bunun yanında, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise emekli maaşında yapılan artışın yetersiz olduğunu vurguladı ve “Gelirken, bunun nedenini de düzeltelim.” dedi.

MUHALEFETTEN CEVAP

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, emekli aylığına yapılan zammın az olduğunu ileri sürerek, “Bu millete bin lirayı reva görüyorsunuz.” ifadesinde bulundu. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, muhalefet milletvekillerinin, emekli aylığının artırılmasına yönelik taleplerinin dikkate alınmadığını savundu. 7’nci maddeye ilişkin önergenin oylaması öncesinde CHP’li milletvekillerinin talebi üzerine yoklama yapıldı. Yoklama sırasında, toplantı yeter sayısı bulunduğu halde, pusula gönderip katılan bir milletvekilinin Genel Kurul Salonu’nda bulunmaması üzerine CHP ve İYİ Partili milletvekilleri “kürsü işgali” eylemine başladı.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ’NDEN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından Adan, “TBMM’yi yönetirken büyük bir şuurla yönetiyorum. Hepinize saygım var. Bugün burada ciddi bir saygısızlık, terbiyesizlik yapılmıştır.” şeklinde konuştu. Adan, ardından kanun teklifinin 8’inci maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Daha sonra komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.