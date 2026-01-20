TBMM’den TSK’nın Somali Görev Süresine Uzatma Onayı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları ile Arap Denizi’ndeki görev süresinin bir yıl uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresini onayladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkerede, bu bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadele amacıyla 2008-2021 yılları arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlar anımsatıldı. 10 Şubat 2009 tarihli TBMM kararıyla başlayan bu görevlendirmenin, en son 4 Şubat 2025’te bir yıl süreyle uzatıldığı bilgisi de yer aldı.

DENİZ HAYDUTLUĞU VE TERÖRİZMLE MÜCADELE

Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin deniz unsurlarının konuşlandırılmasıyla Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin güvenliğinin sağlandığı, uluslararası deniz haydutluğu ve terörizm ile mücadele harekâtlarına etkin katkı sunulduğu ve insani yardım faaliyetlerine destek sağlandığı vurgulandı. Türkiye’nin deniz haydutluğu ve silahlı soygun karşısında uluslararası iş birliğine büyük önem verdiği, BM, NATO, Avrupa Birliği ve Uluslararası Denizcilik Teşkilatı çerçevesindeki faaliyetlere sürekli aktif katılım sağlandığı kaydedildi. Ayrıca, BMGK’nin 1851 sayılı kararı doğrultusunda kurulan Somali Açıklarında Deniz Haydutluğuyla Mücadele Temas Grubu’na Türkiye’nin kurucu üye olarak dahil olduğu da hatırlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, 2009-2016 yılları arasında NATO’nun Okyanus Kalkanı Harekatı’na, 2009 yılından itibaren Birleşik Deniz Kuvvetleri bünyesindeki CTF-151 görev gücüne dönemsel olarak katılımda bulunduğu ifade edildi. Türkiye’nin, 2009-2025 dönemi içerisinde 7 kez CTF-151 Komutanlığı görevini üstlendiği ve son olarak 24 Temmuz 2024’te devraldığı komutayı 22 Ocak 2025’te devrettiği belirtildi.

SOMALİ’NİN TALEBİ ÜZERİNE

Tezkerede, Somali’nin talebi üzerine BMGK’nin önceki kararlarının devamı niteliğinde 2022 ve sonrasında yeni bir karar alınmadığı, ancak Somali kara suları dışında uluslararası harekâtların devam ettiği ifade edildi. Bu kapsamda, Avrupa Birliği’nin Atalanta Harekâtı’nın görev süresinin 28 Şubat 2027’ye kadar uzatıldığı ve Türkiye’nin de CTF-151 faaliyetlerine katılımını sürdürdüğü aktarıldı. TBMM’nin 4 Şubat 2025 tarihli kararına göre mevcut görevlendirmenin 10 Şubat 2026’da sona ereceği kaydedilirken, uluslararası barış ve istikrarın sağlanması, seyrüsefer emniyeti ve milli menfaatler gereği sürenin 10 Şubat 2026’dan itibaren bir yıl daha uzatılması uygun bulundu.

DEM PARTİ “HAYIR” DEDİ

Tezkerede, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol oylarıyla kabul edilirken, DEM Parti “hayır” oyu verdi.